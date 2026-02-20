5 ideas para reciclar libretas usadas y darles un segundo propósito de manera innovadora

A veces se siente feo deshacernos de las cosas, pero tampoco queremos acumular objetos que ya no podemos usar. Esto es muy común con las libretas, pues por lo general elegimos la más bonita posible aunque su tiempo de vida puede ser bastante limitado. Por eso te compartimos algunas propuestas para reciclar libretas usadas.

Te puede interesar: 5 ideas para reciclar bufandas viejas y darles un segundo uso

5 maneras de reciclar libretas usadas

1. Fabricar papel artesanal

Aunque no tengas ni una hoja vacía, hay diversas maneras de reciclar libretas usadas de manera práctica y bonita. Por ejemplo, como en este tutorial, puedes fabricar papel artesanal a partir de las hojas usadas; solo necesitas una licuadora y un marco de madera con una malla. Ese papel te sirve para diferentes propósitos, como las invitaciones de una fiesta

2. Hacer macetas de papel maché

A partir de los cuadernos usados es posible reciclar y crear papel maché que sirve como masa para tener nuevas macetas, cajas u organizadores; de esta manera reciclas todas las hojas, aunque ya tengan apuntes.

Tienes que romper las hojas en piezas muy pequeñas y colocarlas en un recipiente, donde vas a vertir agua muy caliente; después se tiene que exprimir y colar muy bien. Luego se le añade aceite, pegamento, vinagre y estuco plástico, que se revuelve hasta que quede una masa.

3. Usar las hojas vacías como anotador

Esta idea de reciclaje funciona si tienes una agenda y hay días que no llenaste por diferentes razones. Simplemente consiste en mantener esa libreta junto al teléfono para hacer anotaciones que solo necesitas momentáneamente; por ejemplo, una dirección o un horario.

4. Usar las hojas decorativas para collage

Muchas libretas tienen cierta cantidad de hojas especiales con decoraciones, dibujos o diseños que seguro te cuesta trabajo desechar. Puedes arrancar este tipo de hojas y usar los recortes para hacer diferentes proyectos que tengas, como un collage, un vision board o tarjetas hechas a mano.

5. Haz zentangles para reciclar libretas usadas

En vista de que ya no vas a usar los apuntes, puedes recurrir a la meditación creativa haciendo zentangles. Esta práctica consiste en dibujar patrones de manera libre que se van volviendo cada vez más complejos y que se pueden colorear. Saca tus plumones y vuelve a usar esas hojas, pero ahora para concentrarte mejor y relajarte inmensamente.