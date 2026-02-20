4 ideas para reciclar cuadernos usados y darles una nueva oportunidad

Quienes gustan de hacer volar su imaginación y han encontrado en el reciclaje una gran fuente de inspiración, de seguro le estarán dando una nueva oportunidad a muchos objetos en desuso. No hacen falta muchos conocimientos para convertir elementos olvidados en protagonistas de una decoración o nuevas funciones.

Es por eso que los tutoriales y las consultas a la Inteligencia Artificial (IA) no faltan, pues en ellos se encuentran muchas respuestas e ideas para implementar. En esta oportunidad, Gemini ha puesto especial atención en los cuadernos usados y propone ideas para reciclarlos y que no acaben en un bote de basura.

¿Es bueno reciclar?

Gemini hace referencia al reciclado como algo que “no solo es bueno, sino que es una de las formas más creativas y útiles de cuidar el planeta, y a veces hasta el bolsillo”. La IA diseñada por Google remarca que “darle una segunda vida a las cosas es lo que hoy conocemos como upcycling o supra-reciclaje”.

#quehacerconloscuadernos #reciclaje ♬ sonido original - marcelarecicladora @marcelarecicladora Reciclamores ♻️💚 muchos me preguntan: ¿Marce, qué hacemos con los cuadernos que los hijos dejan del colegio? 📚✏️ Si usted también tiene esa duda… quédese en este videíto 👀✨ Mi amor, saque agenda y anote 📝💚 1️⃣ Nada de excusas… si el cuadernito todavía tiene hojas en blanco, ¡se termina! 2️⃣ Quite las hojas que ya se usaron, deje solo las buenas y las otras van para el reciclaje ♻️ 3️⃣ Entrégueselos directamente a nuestros reciclamores 💚 a ellos les pueden servir para su familia o para reciclarlos correctamente. 🚨 Ojo pues: lo importante es NO botarlos a la basura ni revolverlos con otros residuos, porque ahí sí se pierde todo el proceso 😞 🌳 Dato curioso (y preocupante): la tala de árboles destruye cerca de 10 millones de hectáreas de bosque al año. Entonces mi amor, pensemos en nuestros ecosistemas 🌍 Reutilicemos todo lo que más podamos y demos segundas oportunidades siempre ♻️✨ Cuéntenme 👉 ¿ya sabían qué hacer con los cuadernos? Los quiero muchooo 💚♻️ #marcelarecicladora

En este punto, esta tecnología ofrece un par de razones por las cuales vale la pena reciclar y reutilizar ciertos objetos:



Ahorro de energía: Fabricar algo desde cero (extraer materia prima, transportarla, procesarla) consume muchísima más energía que transformar algo que ya tienes.

Reducción de huella de carbono: Al no comprar algo nuevo, evitas las emisiones de CO2 asociadas a la producción industrial.

Creatividad y personalización: A diferencia de comprar algo en una tienda que miles de personas más tienen, un objeto reutilizado tiene carácter.

Beneficio económico: Reutilizar es, en esencia, ahorrar. Antes de gastar en un organizador de plástico nuevo, mira lo que tienes en casa. A veces la solución a una necesidad doméstica está escondida en el armario de los "triques".

¿Cómo reutilizar cuadernos usados?

Ejemplos sobre qué elementos olvidados en algún rincón de la casa pueden reciclarse hay muchos, pero en esta ocasión Gemini aconseja darles una nueva oportunidad a los cuadernos usados. “A todos nos pasa que terminamos un ciclo escolar o un proyecto y nos quedan esos cuadernos con apenas unas hojas usadas pero el resto impecable”, manifiesta la IA respaldando esta idea.

Al respecto, la Inteligencia Artificial dio a conocer 4 ideas creativas y prácticas para que esos cuadernos no terminen en la basura:

Crea un "Bullet Journal" de bolsillo: Si el cuaderno tiene muchas hojas limpias pero la tapa está maltratada, puedes "re-encuadernarlo" de forma artesanal.



Cómo hacerlo: Arranca con cuidado las hojas limpias. Dóblalas por la mitad y cócelas o grápalas para crear cuadernillos más pequeños.

Uso: Son perfectos para llevar en el bolso o mochila para anotar listas de compras, ideas repentinas o recordatorios rápidos.

El cuaderno de bocetos o "Art Journal": Si las hojas son de buena calidad, puedes transformarlo en un espacio de expresión artística donde no tengas miedo a equivocarte.



La técnica: Pega dos o tres hojas usadas entre sí con pegamento en barra para crear una página más gruesa y resistente. Luego, aplica una capa de pintura blanca (o gesso) sobre lo que estaba escrito.

Uso: Tendrás un lienzo listo para acuarelas, collages o dibujos con marcadores.

Organizador de recetas familiar: Aprovecha las divisiones que suelen traer los cuadernos de espiral para categorizar tu cocina.



Personalización: Usa separadores de colores para dividir las secciones: "Postres", "Platos Fuertes", "Desayunos". Puedes pegar recortes de revistas o imprimir fotos de tus propios platos.

Ventaja: Al ser un cuaderno reciclado, no te dolerá si se mancha un poco con harina o aceite mientras cocinas.

Diario de gratitud o "Braindump": A veces necesitamos un lugar donde escribir sin orden ni concierto para despejar la mente antes de dormir.

