5 ideas para reciclar pinzas de ropa y darles un nuevo uso

El mundo del reciclaje es realmente sorprendente ya que nos permite poder reducir la cantidad de basura y también crear nuevos objetos. Además, es una manera de poder distraer tu mente.

¡Lorena no se explica cómo su hijo se volvió un ratero mañoso!

Reciclar pinzas de ropa (especialmente las de madera) es una excelente forma de darles una segunda vida como objetos decorativos o útiles para el hogar. Es por esto que te vamos a contar la mejor manera de hacerlo.

¿Cómo se pueden reciclar las pinzas de ropa?

Las pinzas de ropa suelen estar fabricadas con diversos materiales por lo que puedes aprovechar esto para jugar con las ideas de reciclaje y así adaptarlos a los objetivos que tienes a la hora de crear un nuevo elemento.

Marcos de fotos o notas: Pega varias pinzas alrededor de un aro de madera o sobre una tabla decorada. Úsalas para sujetar fotografías, recordatorios o listas de compras.

Salvamanteles rústicos: Desarma las pinzas quitándoles el resorte metálico. Pega las piezas de madera entre sí por los lados planos para formar un círculo o cuadrado resistente al calor para tus ollas.

Ten en cuenta los materiales.|Canva

Organizadores de accesorios: Fija una hilera de pinzas en una vara o tabla de madera montada en la pared. Son ideales para colgar collares, pulseras, pañuelos o incluso llaves.

Juguetes y maquetas escolares: Con un poco de pegamento y pintura, puedes transformarlas en aviones, animales o incluso un futbolito de mesa, lo cual es excelente para proyectos creativos con niños.

Maceteros decorativos: Pega pinzas alrededor de una lata de conservas vacía o un envase de plástico. El resultado es un macetero con un acabado de "madera" que puedes barnizar o pintar a tu gusto.

Sin dudas, estas son formas creativas de poder darle una segunda oportunidad a las pinzas de ropa antes de desecharlas. Así vas a poder disminuir los desechos, jugar con tu imaginación y compartir un momento creativo con tu familia.