10 ideas para reciclar hieleras

El reciclaje es una práctica muy buena para el medioambiente, pero también para poder distraerse y dejar volar la imaginación. Es por esto que se recomienda realizarlo incluso como tarea familiar.

¡Aprende a preparar pescado zarandeado! Ingredientes y receta paso a paso

Reciclar hieleras, ya sean de plástico rígido, poliestireno (telgopor/unicel) o incluso convertir otros envases en hieleras, es una excelente forma de darles una segunda vida útil.

¿Cómo reciclar hieleras fácilmente?

Aquí tienes varias ideas creativas y prácticas:

Reutilización de Hieleras de Poliestireno (Telgopor/Unicel)

Este material es un excelente aislante térmico, lo que permite usos más allá de enfriar bebidas:

Contenedor para Envío de Alimentos: Úsalas para enviar o transportar alimentos que requieran mantener su temperatura, como carnes o postres fríos.

Mini Invernadero o Semillero: Debido a su capacidad para retener el calor, funcionan muy bien para proteger plántulas en invierno o como base para germinar semillas.

Esta es una gran idea.|Pinterest

Cama para Mascotas Callejeras: Forradas con plástico para impermeabilizarlas, son refugios térmicos ideales para gatos o perros pequeños en exteriores durante épocas de frío.

Hielera Decorativa: Puedes pintarlas con pintura a la tiza o acrílicos y barnizarlas para usarlas en eventos o reuniones familiares con un estilo más estético.

Transformación de Hieleras de Plástico Rígido

Si tus hieleras no se encuentran en buen estado pues podrías hacer lo siguiente:

Baúl de Almacenamiento Exterior: Perfectas para guardar herramientas de jardín, juguetes de piscina o cojines, ya que suelen ser resistentes al agua.

Macetero con Drenaje: Solo necesitas perforar la base para permitir la salida del agua. Son profundas y resistentes, ideales para plantas con raíces medianas.

Nevera Estilo "Rustic-Cooler": Si la hielera está muy desgastada, puedes construirle una estructura de madera alrededor (usando palés reciclados) para crear una hielera de jardín elegante.

Esta idea es increíble.|Pinterest

Crear Hieleras a partir de Otros Materiales

Aquí vamos a invertir la idea ya que si no tienes una hielera puedes hacer una en tu casa:

Envases de Helado: Lava bien los potes de helado de 1 o 3 kilos y decóralos con técnicas como el decoupage o pintura efecto zinc para usarlos como pequeñas hieleras de mesa.

Cajas de Cartón y Bolsas: En caso de emergencia, puedes revestir el interior de una caja de cartón con bolsas de plástico gruesas y papel periódico para crear un aislamiento temporal aceptable.