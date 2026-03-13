10 ideas para reciclar hieleras
Esta es una gran idea para que puedas obtener grandes objetos para tu uso diario.
El reciclaje es una práctica muy buena para el medioambiente, pero también para poder distraerse y dejar volar la imaginación. Es por esto que se recomienda realizarlo incluso como tarea familiar.
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Reciclar hieleras, ya sean de plástico rígido, poliestireno (telgopor/unicel) o incluso convertir otros envases en hieleras, es una excelente forma de darles una segunda vida útil.
¿Cómo reciclar hieleras fácilmente?
Aquí tienes varias ideas creativas y prácticas:
Reutilización de Hieleras de Poliestireno (Telgopor/Unicel)
Este material es un excelente aislante térmico, lo que permite usos más allá de enfriar bebidas:
Contenedor para Envío de Alimentos: Úsalas para enviar o transportar alimentos que requieran mantener su temperatura, como carnes o postres fríos.
Mini Invernadero o Semillero: Debido a su capacidad para retener el calor, funcionan muy bien para proteger plántulas en invierno o como base para germinar semillas.
Cama para Mascotas Callejeras: Forradas con plástico para impermeabilizarlas, son refugios térmicos ideales para gatos o perros pequeños en exteriores durante épocas de frío.
Hielera Decorativa: Puedes pintarlas con pintura a la tiza o acrílicos y barnizarlas para usarlas en eventos o reuniones familiares con un estilo más estético.
Transformación de Hieleras de Plástico Rígido
Si tus hieleras no se encuentran en buen estado pues podrías hacer lo siguiente:
Baúl de Almacenamiento Exterior: Perfectas para guardar herramientas de jardín, juguetes de piscina o cojines, ya que suelen ser resistentes al agua.
Macetero con Drenaje: Solo necesitas perforar la base para permitir la salida del agua. Son profundas y resistentes, ideales para plantas con raíces medianas.
Nevera Estilo "Rustic-Cooler": Si la hielera está muy desgastada, puedes construirle una estructura de madera alrededor (usando palés reciclados) para crear una hielera de jardín elegante.
Crear Hieleras a partir de Otros Materiales
Aquí vamos a invertir la idea ya que si no tienes una hielera puedes hacer una en tu casa:
Envases de Helado: Lava bien los potes de helado de 1 o 3 kilos y decóralos con técnicas como el decoupage o pintura efecto zinc para usarlos como pequeñas hieleras de mesa.
Cajas de Cartón y Bolsas: En caso de emergencia, puedes revestir el interior de una caja de cartón con bolsas de plástico gruesas y papel periódico para crear un aislamiento temporal aceptable.