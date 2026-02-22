5 ideas para reciclar las plumas que ya no tienen tinta y darles un segundo uso

Es usual que, después de un largo uso, las plumas ya no tengan tinta. Aunque hay ejemplares a los que se les puede incorporar un nuevo cartucho, hay otras opciones que ya no se pueden usar, así que muchos de esos empaques terminan en la basura, generando más desechos.

Muchos olvidan que esos excedentes de material pueden ser usados. Es así que te vamos a explicar algunas ideas para reciclar esos artículos, siendo alternativas con las que podrás darles un segundo uso en poco tiempo.

¿Cómo reciclar las plumas sin tinta?

Para aquellas plumas que ya no tienen tinta y que son de un solo uso, uno podría pensar que se trata de un objeto que debe ser desechado inmediatamente, pero no es así, ya que podemos modificar su apariencia para poder darle un segundo uso. Es así que consultamos con el Modo IA de Google para conocer algunas ideas para reciclar:

Borradores de precisión : Solamente rellena el cartucho con goma o borrador, una gran herramienta para hacer detalles finos al momento de dibujar.

: Solamente rellena el cartucho con goma o borrador, una gran herramienta para hacer detalles finos al momento de dibujar. Aceitera : Limpia la parte interna y externa de la pluma, coloca el tubo en un frasco de aceite, ideal para llegar a ciertos espacios y poder lubricar.

: Limpia la parte interna y externa de la pluma, coloca el tubo en un frasco de aceite, ideal para llegar a ciertos espacios y poder lubricar. Corta pequeños pedazos para que los puedas convertir en separadores electrónicos .

. Decoración: Júntalos para crear un espejo decorativo con bolígrafos viejos o para hacer un minicaballete para sostener tus fotos.

con bolígrafos viejos o para hacer un para sostener tus fotos. Donación: Hay ciertos lugares que recolectan dicho material; puedes llevar esos excedentes para ayudar en los programas de reciclaje.

¿El bolígrafo no es biodegradable?

Las plumas, al ser un material que contiene elementos metálicos o plásticos, suelen ser materiales que no son biodegradables, por lo que pueden tardar varios años en desintegrarse. Por suerte, en la actualidad ya hay puntos de reciclaje, espacios en los que podemos llevar esos elementos para que sean manejados apropiadamente.

Por eso, al encontrarte con un bolígrafo que ya no tiene tinta, opta por llevarlo a los centros de reciclaje o emplea las ideas para reciclar que te compartimos, siendo grandes alternativas para poder darle un segundo uso a esos objetos.