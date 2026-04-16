Gael García Bernal, actor: “A veces, la vida te lleva a lugares donde nunca pensaste estar... no te resistas al cambio, aprende a bailar con él”

Actualmente Gael García Bernal tiene 47 y una amplia trayectoria en el cine mexicano e internacional, por lo que es reconocido a nivel mundial, gracias a reconocidos proyectos que lo han llevado a tener un éxito que tal vez ni él imaginaba.

“A veces, la vida te lleva a lugares donde nunca pensaste estar... no te resistas al cambio, aprende a bailar con él”, dicha frase la escribió Gael García en redes sociales para expresar su sentir sobre los cambios que puedes tener en la vida, muchos inesperados como fue su caso.

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¿A qué se refiere Gael García con su frase sobre el "cambio"?

El actor de "El crimen del padre Amaro" habla sobre que muchas veces la vida puede cambiar y te lleva a lugares donde quizá no imaginaste llegar, ya sean buenos o malos; sin embargo, tienes que aceptar, enfrentar el miedo y debes abrazar el cambio sin resistirte a él, ya que de ello pueden salir cosas muy buenas. Gael también hace referencia a que debes tomar la oportunidad que te ofrece ese "cambio" para poder generar algo positivo.

García comenzó su carrera desde muy pequeño y siempre ha vivido enamorado por el arte, pero nunca imaginó que una película (Amores Perros) le cambiará la vida y en varias ocasiones ha hecho énfasis en que ese filme fue la clave para llegar hasta donde se encuentra el día de hoy.

Gael García y su labor social con México

A principios de este año, Gael García Bernal fue reconocido y nombrado como Embajador de la Buena Voluntad por la UNESCO, ¿qué significa eso?, que es una persona activa en la lucha por los derechos humanos, en especial lo de los inmigrantes y también sobre las causas ambientales, ya que promueve por medio de su diálogo y redes sociales temas de interés social.

El actor ha dedicado gran parte de su carrera a proyectar la complicada situación que viven los inmigrantes, visibilizando la problemática por medio de ponencias y trabajos cinematográficos.