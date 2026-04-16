Aprende a escuchar notas de audio de WhatsApp sin que avise de leído al otro usuario

Aunque han surgido algunas oportunidades de mensajería, al menos en México, WhatsApp sigue como la más utilizada. Ante eso, los cambios son constantes en las actualizaciones e intentos de la marca por mejorar la experiencia del cliente. Sin embargo, en ocasiones pasar desapercibido es más complicado de lo que se esperaría. En ese sentido, estas son las posibilidades para que al momento de escuchar tus audios… la otra persona no se dé cuenta.

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¿Cómo es posible evitar que la otra persona vea que escuchaste su audio de WhatsApp?

Muchos de los usuarios prefieren controlar todo lo que se sabe de ellos en esta aplicación, por lo que incluso prefieren que las personas tampoco sepan de sus audios. Y aquí se hacen algunas propuestas para seguir pasando desapercibidos de WhatsApp.

Modo espía de WhatsApp

El verdadero nombre de esta oportunidad es Modo Privado, el cual debe activarse para tener ese tipo de oportunidades (esconderse incluso en los audios). Aquí van desde las NO notificaciones de mensajes hasta las actualizaciones.

Oculta última conversación y en línea - Ve a la opción de AJUSTES, después a PRIVACIDAD y después desactiva elementos como quién puede ver mensajes, estado, foto de perfil e incluso desactivar confirmaciones de lectura.

Ve a la opción de AJUSTES, después a PRIVACIDAD y después desactiva elementos como quién puede ver mensajes, estado, foto de perfil e incluso desactivar confirmaciones de lectura. Silenciar chats - Selecciona el chat, desliza hacia la izquierda, elige la opción de MÁS y luego SILENCIAR por el tiempo preferido.

Desactiva confirmaciones de lectura en WhatsApp

Otra de las propuestas para las personas que buscan posibilidades de mantener el control sobre su mensajería, aconseja desactivar las notificaciones de lectura. Cuando tú eliminas el doble check (palomitas azules) ni el mensajero ni el receptor sabrán si se leyó o abrió un audio. Para eso es tan sencillo como ir a los AJUSTES, después a PRIVACIDAD y finalmente desactivas las confirmaciones de lectura.

@marytips03 Escucha los audios que te envían a WhatsApp sin que se enteren de que ya los escuchaste 😮🤔 Te enseño el paso a paso para que escuches los audios de WhatsApp sin que el contacto que te lo envió se de cuenta de que ya lo escuchaste. #marytips03 #tecnologia #whatsapp #android #aprendeentiktok ♬ sonido original - Marytips03

Reenvía la nota de voz a un chat privado de WhatsApp

Una de las opciones que los propios usuarios descubrieron es el truco de reenviar el audio a un chat privado, como el caso de tu propio número. Por eso basta con mantener presionado el dedo en el audio (evidentemente no en el botón de play… ten cuidado) y reenviarlo al chat mencionado. Ahí lo escucharás y la persona no sabrá que ya lo escuchaste.