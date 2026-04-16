5 cortes de pelo para mujeres cachetonas; están de moda en abril 2026 y los recomiendan estilistas expertos

Cambiar el estilo en que llevas tu cabello puede cambiar radicalmente cómo luces y resaltar o equilibrar los rasgos que tú prefieras. Si estás en busca de los más favorecedores cortes de pelo para mujeres cachetonas, a continuación te damos grandes ideas que están en tendencia en abril 2026.

Si quieres un look que visualmente alargue tu rostro y equilibre tus rasgos en relación al tamaño de tus mejillas, las siguientes opciones pueden gustarte mucho. Sin embargo, es importante recordar que todo depende de tus gustos, preferencias y lo que te haga sentir mejor cuando te miras al espejo.

5 cortes de pelo para mujeres cachetonas que son favorecedores y están de moda

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1. Corte lob en capas

Lo primero que debes tomar en cuenta a la hora de buscar cortes de pelo para mujeres cachetonas, es que este tipo de estilos crean líneas verticales a lo largo de tu rostro; esto puede lograrse, por ejemplo, con un lob en capas. Es un corte que llega más abajo de la barbilla pero normalmente no sobrepasa los hombros; puede resultar todavía más favorecedor si lleva movimiento a la altura de la coronilla, de acuerdo con el portal especializado Byrdie.

2. Capas largas

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Para quienes prefieren llevar el cabello largo, esta es una opción glamorosa y que les hará lucir muy bien. Las capas largas ofrecen la ventaja de, precisamente, estilizar.

3. Pixie con altura

Llegamos a una opción muy contrastante con respecto a la anterior. Un pixie que lleve volumen a lo largo en lugar de lo ancho, puede equilibrar las facciones y dar un aspecto muy sofisticado.

4. Bob asimétrico, otro de los mejores cortes de pelo para mujeres cachetonas

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Este tipo de corte bob tiene un lado más largo que otro, creando ángulos interesantes y enmarcando el rostro de manera sorprendentemente armónica.

5. Shag

Este corte de cabello de aspecto rebelde y rockero puede ser muy favorecedor para mujeres cachetonas o, en general, con rostro redondo. Sus capas degrafiladas pueden crear volumen en los lugares correctos, especialmente en la zona de la coronilla, como explica el portal especializado Real Simple.

