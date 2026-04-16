Mar Rendón, exparticipante de La Academia al borde de las lágrimas tras revelar que le PROHIBIERON hacer música

A través de redes sociales la exparticipante de La Academia, Mar Rendón, decidió alzar la voz y revelarle a sus fans y al público que atraviesa uno de los momentos más complicados de su carrera donde expresó públicamente un bloqueo musical derivado de su contrato con una disquera.

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Ante este proceso por el que está atravesando, Rendón indicó que este es el verdadero motivo por el cual últimamente no se le ha visto arriba de un escenario y porque no ha promocionado nuevos lanzamientos musicales, debido a este congelamiento profesional, la exfinalista de La Academia no ha podido avanzar en su carrera profesional.

¿Por qué Mar Rendón no ha sacado música nueva?

Mediante las declaraciones que dio a conocer en un video que publicó en su cuenta de Instagram, la artista de origen ecuatoriano explicó que durante meses guardó silencio intentando resolver de manera privada un conflicto contractual, sin embargo, al no encontrar solución decidió exponer que anteriormente firmó contratos que le ayudarían a impulsar su carrera, sin embargo, hasta el día de hoy resultó ser todo lo contrario.

Según lo detallado, la relación que tuvo con esta disquera se volvió insostenible donde se cruzaron límites de respeto laboral y personal, provocando que hasta el día de hoy le permitan tomar decisiones importantes sobre su propio proyecto.

Asimismo, la artista aseguró que ha intentado resolver la situación por vías legales pero las condiciones para continuar o terminar el contrato se han dificultado a causa de que no son razonables ni sostenibles.

“No podría lanzar música libremente… no tengo control sobre las decisiones fundamentales de mi carrera… “No voy a rendirme. Voy a seguir luchando por mi música”, expresó la exacademica que se coronó en tercer lugar del reality musical.

Tras revelarse el duro momento por el que está atravesando la exacademica, el propio actor y productor mexicano Eugenio Derbez se ha pronunciado al respecto y decidió extenderla la mano a la joven artista.

En el video donde Rendón habla del proceso que esta atravesando varios seguidores y colegas le han dejado muestras de apoyo, pero el comentario que hizo voltear al público fue el del comediante: "Qué pasó Mar? ¿Cómo te ayudamos?, ante estas plabras seguidores han aplaudido este gesto y piden que apoye el talento de Rendón.

¿Quién es Mar Rendón?

Mar Rendón es una cantante y compositora de 23 años de origen ecuatoriano que alcanzó la fama tras participar en La Academia 2022, donde obtuvo el tercer lugar, desde entonces, ha comenzado a abrirse camino dentro del mundo del entretenimiento, donde ha destacado por ser una de las voces jóvenes del pop-rock latino donde destacan sus sencillos: “Tibio” y “Tú me hiciste así”.