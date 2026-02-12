5 ideas para reciclar sudaderas viejas que ya no usas

El reciclaje está cada vez más en auge debido a que es una forma amigable de cuidar el medio ambiente. Ante esto es que se están llevando a cabo tareas de reutilización para disminuir las toneladas de basura que se acumulan año tras año.

La industria textil es una de las más contaminantes por lo que es necesario tomar acciones para que las prendas no terminen en vertederos. Si en casa tienes sudaderas viejas y quieres contribuir con el ambiente pues te traemos 5ideas para que las reutilices.

¿Cómo reciclar sudaderas viejas?

Busca esas sudaderas viejas que ya no utilizas para darles una nueva vida y obtener nuevos objetos funcionales para el hogar.

Fundas para cojines o almohadas

Aprovecha la suavidad de la tela (especialmente si es de felpa o algodón) para crear cojines acogedores. Solo necesitas cortar el cuerpo de la sudadera en cuadrados, coser los bordes y rellenarlos.

Cama o manta para mascotas

Las sudaderas son perfectas para hacer una camita cómoda para tu perro o gato. Puedes usar el cuerpo como base y las mangas para crear un borde acolchado, o simplemente transformarla en una manta suave.

Transformación en chaqueta

Con un poco de maña, puedes cortar la sudadera por el centro, quitarle el cuello o las mangas y añadirle adornos como flecos o cintas para convertirla en una chaqueta tipo "boho" única.

Bolsas de tela reutilizables

Si la sudadera es resistente, puedes quitarle las mangas y coser la parte inferior para crear una bolsa de compras duradera y lavable.

Accesorios de invierno (mitones o gorros)

Utiliza las mangas para hacer calentadores de brazos o piernas, o corta secciones para confeccionar mitones y gorros tipo "beanie".

En el caso de que no quieras hacer manualidades con las sudaderas que ya no usas, pues puedes donar tus prendas a organizaciones benéficas siempre y cuando estén en buenas condiciones. Además, puedes depositarlas en puntos limpios de reciclaje textil para que le material se procese industrialmente.

