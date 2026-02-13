5 ideas para reciclar tuppers viejos y sin tapa

Los tuppers están presentes en todas las cocinas porque son muy útiles para poder guardar las sobras de comida, almacenar, etc. Sus usos son múltiples por la practicidad que presentan.

Suele ocurrir en que llega un momento en que tenemos una gran cantidad de tuppers por lo que no sabemos ya que hacer con ellos. Si compraste nuevos para sustituir los usados pues te vamos a contar qué puedes hacer para reutilizarlos.

¿Cómo reutilizar los tuppers viejos?

Como organizadores para los cajones en el baño

Si tienes tuppers que ya no utilizas puedes utilizarlos de caja o separadores para ordenar los cajones del baño. Aquellos que no son demasiados altos son una buena opción, las medidas son importante para que se adapten al interior. Además, no hace falta que tenga tapa.

Para agrupar los accesorios de repostería

Otra de las opciones consiste en utilizar los tuppers como

contenedores para guardar moldes, cortadores y demás utensilios de repostería. Un uso práctico que te ayudará a mantener el orden y encontrar las cosas de una manera más rápida.

Semilleros muy prácticos

Si eres amante de la jardinería puedes utilizar los tuppers para germinar las semillas en un entorno más controlado, con el sustrato adecuado y las condiciones de luz y temperatura más favorables. Una vez que las plantas estén en condiciones las puedes llevar al jardín.

Son buenos organizadores.|Pinterest

Para el material escolar de los niños

Por lo general los lápices de colores, tizas o rotuladores suelen estar esparcidos por diversos lugares por lo que puedes usar los tuppers para guardar todos estos elementos y tenerlos siempre localizados. Aquí es importante que tengan tapa.

Si te vas de viaje

Por último, puedes utilizarlos para llevar juguetes durante un viaje. Son ideales para llevar unos juegos de viaje, unas pinturas y un bloco cualquier otra cosa que les guste a tus niños y los mantenga ocupados durante el trayecto.