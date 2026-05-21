Los tacos de frijol son un SUPERALIMENTO; dicho por los científicos

Aunque algunos realmente estén cuestionando el por qué los tacos de frijol podrían ser un superalimento, debes recordar la amplitud de beneficios que surgen de la gastronomía mexicana. Por ello, paso a paso, se expone en voz de los expertos… el aporte nutricional de estos elementos. Claramente se deben cocinar bien, con puntualidades un poco evidentes, pero que valen la pena entender.

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¿Es cierto que los tacos de frijol son un superalimento?

Como punto de partida se indica que este puede verse como un platillo “sin chiste”, pero se ignora el tremendo aporte nutricional que tienen los dos elementos: la tortilla y el frijol. Es por eso que algunas investigaciones científicas se detuvieron en el análisis de esta pieza que es constante en muchas mesas de los hogares mexicanos.

Los investigadores y docentes de la Universidad Iberoamericana sostienen que la mezcla de los tacos de frijol tiene un aporte nutricional excelente para el organismo. No solo se trata de un bombazo de energía, sino de un verdadero plus de minerales, vitaminas, fibra, proteínas y otros compuestos esenciales para el organismo.

Y parte de lo especial de esta investigación recae en la vuelta a las raíces de una gastronomía que desde hace miles de años se compuso de comidas especialmente balanceadas. Entonces, cuando acudas de nuevo a unos ricos tacos de frijol, probablemente lo veas de manera distinta.

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¿Cuál es el aporte nutricional de los tacos de frijol?

Todo parte de la ya mencionada combinación de maíz con frijol, pues se complementan perfectamente para formar grupos complejos de proteínas vegetales de gran calidad. El maíz aporta carbohidratos, fibra y vitaminas del complejo B. Mientras que el frijol ofrece aminoácidos que ayudan a equilibrar el perfil nutricional del platillo, lo que contrasta con otras fuentes de proteína.

Ahora, si hablas de maíz nixtamalizado, el aporte todavía es mayor. Se obtiene calcio, vitaminas, fibra, energía e incluso la obtención de antioxidantes naturales propios de tortillas como la azul, que contienen antocianinas. Y del otro lado, los frijoles contienen proteína vegetal, hierro, magnesio, ácido fólico y fibra… creando un combo perfecto para la obtención de energía todo el día.