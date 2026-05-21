El truco casero de la papa para mejorar la visibilidad al manejar

El parque automotor a nivel mundial se ha incrementado notablemente y lo mismo ha sucedido con la siniestralidad vial. Las altas velocidades, el estado de los caminos y otros factores como la lluvia o la niebla influyen en las estadísticas negativas en todas las rutas del mundo.

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Sobre este último punto, es de público conocimiento que las tormentas dificultan la visibilidad a la hora de conducir nuestro automóvil. La lluvia persistente y los cambios de temperatura pueden dejar en nuestro parabrisas gotitas de agua o comenzar a empañarlo, motivos por los cuales se debe actuar de inmediato para poder transitar seguros.

¿Papa para la visibilidad?

Si bien los automóviles vienen equipados con sus sistemas limpiaparabrisas y de desempañado, muchas veces las copiosas lluvias se convierten en todo un problema. Ante esto es que las redes sociales se han hecho eco de un truco casero que, afirman quienes lo han puesto a prueba, mejorara notablemente la visibilidad en días de tormentas y a bajo costo.

El truco requiere de una simple papa que, tras partirla a la mitad, debe ser frotada en el parabrisas del lado de afuera del coche. Esta práctica, que muchos indican que es muy efectiva, tiene una duración limitada y su resultado depende de factores como la variación de la temperatura y la intensidad de la lluvia.

¿Cómo usarla y por qué funciona?

La clave de este truco está en frotar la parte interna de la papa sobre el cristal del parabrisas de nuestro auto y así su humedad se adhiere. Sin embargo, se debe utilizar un paño de microfibra limpio para frotar la zona tratada con el fin de retirar los excedentes de humedad y restos sólidos que puedan desprenderse de la papa.

Este procedimiento, debido al almidón de la papa, protege la superficie del parabrisas al formar una capa protectora de modo tal que cuando la lluvia la impacta el agua se desliza y no quedan gotitas en el cristal. Quienes lo han empleado afirman que funciona, aunque los especialistas advierten que se trata de un truco ideal para situaciones de emergencia, pero que no debe sustituir los productos y sistemas que han sido creados para tal fin.