4 ideas para hacer la trenza de “Rumi” de “KPop Demon Hunters”, para una fiesta de cumpleaños infantil
Existen diferentes maneras fáciles en que puedes hacer la trenza de “Rumi”, de “KPop Demon Hunters”. Quedan súper bien para una fiesta de cumpleaños.
Si hay un personaje de "Las Guerreras KPop" cuyo look quieren casi todas las niñas, sin duda es su icónica líder. Si pronto es la fiesta de cumpleaños de tu hija o sobrina y quiere llevar la trenza de "Rumi" de "KPop Demon Hunters" para cantar "Golden" a todo pulmón, aquí te compartimos algunas ideas que te van a encantar. Cada vez existen más propuestas y tutoriales en línea para hacer celebraciones temáticas con esta exitosa película.
4 ideas para hacer la trenza de "Rumi" de "KPop Demon Hunters"
@nicoles.hairstyle Our favorite K-pop Rumi’s braid, which we make again and again 💜 Today we're correcting the mistakes of previous attempts, creating a beautiful start to Rumi's braid to make it as similar as possible ✨✨✨. Add it to your favorites, make it, and be sure to share your results 💜💜💜 #rumi #kpop #dutchbraids #braidideas #childrenhairstyles ♬ оригинальный звук - me1rjann - 🇰🇿
1. Con pelo natural
Iniciamos con un tutorial que muestra cómo hacer la trenza de "Rumi" de "KPop Demon Hunters" con el pelo natural de tu hija o sobrina. Esta es la opción indicada si no quieres gastar en materiales ni te animas a probar con tintes temporales en aerosol, extensiones o glitter.
2. Con extensiones de color
@lunaa231025 Trenza de las guerreras k- pop💓 código en el primer comentario .. ... ..... .. .. ... .. .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. #kpop #guerreras #viraltiktok #paratiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii #trenzas ♬ sonido original - kass
Si le quieres poner color a la trenza de "Rumi" o tu pequeña tiene cabello cortito, esta opción te va a encantar. Se elaboró con la fibra sintética conocida como kanekalon, que se utiliza para hacer trenzas. Al final se complementó con pintura neón en aerosol, con tono morado; esto se puede sustituir por glitter o por otros productos similares.
3. Trenza de "Rumi" de "KPop Demon Hunters", tejida
@mommypants3 Make an easy Rumi wig with me! #crochet #crochetersoftiktok #kpopdemonhunters ♬ Golden - HUNTR/X & EJAE & AUDREY NUNA & REI AMI & KPop Demon Hunters Cast
Si te gusta tejer, aquí tienes una alternativa que probablemente no se te había ocurrido a la primera, pero resulta hermosa y práctica. Se trata de una peluca hecha completamente a crochet; tiene dos partes separadas, un "gorrito" y la trenza que va pegada a él.
4. Con listones
@familia.farias1 Mi niña quería el cabello morado de rumí, improvise con listones 💜🩷 #tiktokviral #viralvideo #hairtutorial #rumi #kpop ♬ Golden - HUNTR/X & EJAE & AUDREY NUNA & REI AMI & KPop Demon Hunters Cast
Para quienes prefieren no utilizar tintes o no quieren gastar en una peluca, esta es otra buena idea para darle color a la trenza de "Rumi". Consiste en hacer la trenza con pelo natural, pero entrelazándolo con listones rosas y morados; es un pequeño toque pero puede hacer toda la diferencia con la caracterización.