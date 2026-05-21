Este es el sitio donde debes colocar la lámpara de sal rosa para atraer la abundancia

La lámpara de sal es uno de los elementos que más se ha puesto de moda por la calidez que aporta a los hogares. Sin embargo, si quieres atraer la abundancia pues debes colocarla en lugares determinados.

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Para atraer la prosperidad y la abundancia según el Feng Shui, debes colocar la lámpara de sal rosa en la esquina sureste de tu hogar o de tu sala de estar principal. Esta coordenada está directamente vinculada con el elemento Madera y rige la riqueza, la fortuna y el flujo de recursos económicos.

¿Dónde se debe colocar la lámpara de sal?

La luz cálida de la lámpara actúa como un potente activador del elemento Fuego, el cual nutre y dinamiza la energía estancada de esa zona. Los sitios donde debes ubicarla son:

El recibidor o entrada principal

La entrada representa la "boca del Chi", el espacio por donde ingresan todas las oportunidades y la fortuna a tu vida. Colocarla sobre el mueble recibidor limpia las malas energías que traes de la calle y actúa como un imán para la abundancia.

Tu oficina, escritorio o zona de trabajo

Es el espacio físico donde generas activamente tus ingresos o planificas tus proyectos. Ubicarla cerca de tus dispositivos reduce el estrés electromagnético, aclara la mente para tomar mejores decisiones financieras y ayuda a marcar la intención de crecimiento profesional.

Debes ubicarla correctamente.|Pexels

La zona este de la casa

Según la Escuela de la Brújula del Feng Shui, la coordenada Este potencia de manera directa la prosperidad y la salud de la familia. Ayuda a equilibrar el progreso económico conjunto de todos los habitantes del hogar.

Reglas clave para que funcione:

Cero desorden: La esquina donde coloques la lámpara debe estar impecable, libre de polvo y sin objetos rotos o acumulados para que la energía circule libremente.

Evita el baño y la cocina: No se recomienda ponerla allí debido a que la humedad excesiva disuelve la sal. Además, energéticamente el baño representa "fugas" de dinero.

Mantenla encendida: Para activar las propiedades de purificación de la sal y el dinamismo energético, intenta dejarla encendida varias horas al día, especialmente durante la tarde y noche.