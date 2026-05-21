Papel aluminio debajo del módem de Wifi: ¿Para qué sirve el hack tecnológico?

En los últimos días ha surgido un interesante remedio, el cual se ha destacado por sus efectos, que consiste en colocar papel aluminio debajo del módem de Wifi. Aunque es conocido por varias personas, para varios de nosotros nos resulta algo completamente desconocido.

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Para que comiences a usarlo, te detallaremos para qué sirve el curioso hack tecnológico; la respuesta te va a sorprender, además de explicarte cómo usarlo correctamente.

¿Qué pasa si le pongo papel aluminio al módem de Internet?

Por un lado, el añadir papel aluminio debajo del módem de Wifi sirve para poder redirigir la señal, ya que hace que las ondas reboten en el papel metálico, enfocado a la habitación en la que más señal se necesita, ya sea en una recámara o espacio de trabajo.

Otra razón por la que se utiliza es que es un método que concentra la señal existente; esto no implica que vaya a ser más rápida, pero te puede ayudar cuando tienes problemas en conectar ciertos aparatos.

Siendo un hack tecnológico ampliamente recomendado, ya que te ayudará a que tu servicio de internet pueda llegar mejor a ciertos espacios en que lo ocupes o para ciertos aparatos electrónicos donde lo tengas conectado.

¿Cómo usar el papel aluminio correctamente?

Para que el hack tecnológico sirva, es necesario aplicarlo correctamente, ya que así vamos a evitar experimentar cualquier accidente. Considera los siguientes aspectos al hacerlo:

No es necesario envolver el aparato, ya que esto generará un efecto jaula, impidiendo y reduciendo la señal. Solamente coloca el papel aluminio debajo del módem de Wifi

Ubícalo en espacios ventilados y altos, lejos de objetos metálicos o electrodomésticos.

Es un truco que muchos usuarios han usado en sus casas. Aun así, si tu hogar es muy grande, en esos casos se recomienda el uso de repetidores, ya que para el módem podría resultar difícil poder llegar a ciertos rincones.