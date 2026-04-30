¡Confirmado! MasterChef 24/7 ya tiene fecha y hora de estreno
El reality culinario da un giro inesperado con un nuevo formato 24/7 que promete mostrar todo lo que antes no se veía, desde las emociones de los participantes hasta los retos más intensos.
La cocina más famosa de México cada día está más cerca de abrir sus puertas y conocer a sus nuevos participantes que estarán luchando 24/7 para demostrar que pueden ser el próximo ganador de MasterChef México.
Este 2026 el reality culinario llega con un nuevo formato que promete dar de qué hablar, pues durante esta temporada que se realizará por primera vez a nivel mundial los participantes serán observador por el público las 24 horas de los 7 días lo que orilla a que el público se enganche y viva de cerca cada reto al que se enfrenten los participantes.
Cabe destacar que en esta nueva etapa, los participantes no solo enfrentaráb retos de cocina, sino que también se verán involucrados en temas emocionales, pues aprenderán a convivir con nuevas personas y nuevas personalidades que mostrarán “su verdadero yo” cuando se encuentran bajo presión o emociones como tristeza, alegría o enojo que surgen dentro del reality.
Con este nuevo formato se busca un acercamiento más íntimo entre participantes y audiencia ya que con el contenido continuo que se mostrará hará que haya una conexión con cada participante, además, que se mostrarán vivencias que antes no salían al aire y que ahora serán parte clave del programa.
¿Cuándo es el estreno de MasterChef México 24/7?
MasterChef México se ha consolidado como uno de los programas más exitosos de cocina por lo que su esperado estreno genera mucha incertidumbre, así que presta atención que aquí te revelamos qué día inicia la cocina más famosa de México.
El esperado estreno de MasterChef México 24/7 será el 17 de mayo 2026 a las 8:00 pm y lo podrás disfrutar a través de Azteca Uno. ¡No te lo puedes perder!
Con esta nueva propuesta, el reality promete reinventarse y llevar la competencia culinaria a otro nivel, donde cada segundo cuenta y cada decisión puede cambiar el rumbo del reality y hasta de los propios participantes.