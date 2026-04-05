7 ideas para reemplazar tus cortinas por opciones minimalistas

Es posible reemplazar tus cortinas con opciones minimalistas, un cambio que nos puede ayudar a lograr un aspecto diferente en nuestro hogar. Existen muchas posibilidades a considerar al momento de hacer algún cambio.

Para que lo puedas lograr, te diremos 7 ideas sencillas, alternativas fáciles de hacer que te ayudarán a transformar el espacio, haciendo a un lado las tradicionales de tela que se han usado por años.

¿Cómo reemplazar tus cortinas?

Como ya se mencionaba en un inicio, es posible reemplazar tus cortinas con opciones minimalistas, logrando que ciertos espacios de tu hogar adquieran un aspecto más sofisticado. Por eso, el Modo IA de Google recomienda las siguientes 7 ideas:

Estores enrollables : Un diseño sin adornos, ideal para quienes tienen poco espacio; puedes elegir todo tipo de tejidos, ya sea para filtrar luz o para disminuir el ingreso de la luz solar.

: Un diseño sin adornos, ideal para quienes tienen poco espacio; puedes elegir todo tipo de tejidos, ya sea para filtrar luz o para disminuir el ingreso de la luz solar. Persianas venecianas : Las que son de madera le van a dar calidez, pero las metálicas con acabado en mate nos darán un aspecto más industrial.

: Las que son de madera le van a dar calidez, pero las metálicas con acabado en mate nos darán un aspecto más industrial. Vinilos decorativos o películas esmeriladas : Dan privacidad sin bloquear el paso de luz. Para un toque moderno, opta por aquellos que tienen patrones geométricos.

: Dan privacidad sin bloquear el paso de luz. Para un toque moderno, opta por aquellos que tienen patrones geométricos. Paneles japoneses : Una gran opción cuando se trata de ventanas o puertas correderas.

: Una gran opción cuando se trata de ventanas o puertas correderas. Cortinas celulares o de panal : Es un aislante térmico y acústico, ideal al momento de equilibrar la privacidad y la luz que entra.

: Es un aislante térmico y acústico, ideal al momento de equilibrar la privacidad y la luz que entra. Persianas romanas modernas : Logran un aspecto más suave y al mismo tiempo se destacan por aportar texturas sin ser extremadamente dominantes.

: Logran un aspecto más suave y al mismo tiempo se destacan por aportar texturas sin ser extremadamente dominantes. Contraventanas de interior: Regula la entrada de sol, que fácilmente se puede integrar a la estructura que tenga tu ventana.

¿Cuál es el color más minimalista?

Si deseas mantener las opciones minimalistas al momento de decorar tu hogar, se recomienda usar el blanco; si no es tu tono favorito, puedes optar por opciones más neutras, que son beige, arena, crema o “cloud dancer”, grandes alternativas para usar en el hogar.

Con todas las ideas anteriores lograrás reemplazar tus cortinas, usando alternativas modernas y distintas, donde cada una de ellas mantiene características de privacidad o filtración de luz, así que no dejes pasar la oportunidad.