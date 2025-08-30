¿Cansado de las argollas en las cortinas? 4 alternativas sorprendentes que dominarán en 2026

Si estás redecorando tu casa o simplemente ya te aburrieron las típicas argollas de cortina, te tenemos buenas noticias: en 2026 las anillas pasan a segundo plano, y llegan nuevas formas mucho más estéticas y modernas de colgar tus cortinas.

Y son tan bonitas que hasta vas a querer presumirlas. Porque sí: ya no basta con elegir la tela perfecta, también importa cómo la cuelgas. Y lo mejor de todo es que las nuevas opciones no solo se ven espectaculares, sino que pueden cambiar por completo la vibra de un espacio.

Canva Las tendencias en decoración 2026 desplazarán a las argollas en las cortinas

Estas son las 4 formas más lindas y modernas de colgar cortinas (sin usar anillas)

La reconocida diseñadora de interiores Cortney McClure advierte que las cortinas con anillas (grommets) pueden verse “baratas y producidas en masa” y recomienda optar por acabados más elegantes como pliegues o estilos más refinados, que elevan por completo el ambiente:



Cortinas con tablillas

La parte superior de la cortina se cose en líneas rectas que crean pliegues perfectos, lo que da una caída uniforme, limpia y muy elegante. Quedan increíbles en salas de estilo nórdico o departamentos minimalistas. Sistema oculto dentro de un cajón en el techo

Ideal si buscas un acabado pulcro y sin distracciones. Este truco de diseño hace que parezca que la cortina “nace” del techo. Todo el sistema queda oculto y la tela cae como una cascada, perfecta para espacios amplios y modernos. Cortinas con barra a la vista

¿Y si la barra también decora? Esta tendencia viene con todo: barras negras mate, de latón o en acabados satinados. Combinan súper bien con telas delgadas y ligeras, y le dan carácter a cualquier ventana. Cortinas con lazo

El aire romántico y artesanal se hace presente con esta opción: en vez de anillas, la cortina se amarra a la barra con lazos del mismo textil (o uno que combine). Es una forma sencilla de dar calidez, ideal para cuartos acogedores, cuartos infantiles o espacios boho chic.