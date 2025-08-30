inklusion logo Sitio accesible
Nota

¿Cansado de las argollas en las cortinas? 4 alternativas sorprendentes que dominarán en 2026

Las argollas ya no son lo de hoy: estas nuevas formas de colgar cortinas serán tendencia en 2026. Elegantes, modernas y con cero complicaciones.

Si estás redecorando tu casa o simplemente ya te aburrieron las típicas argollas de cortina, te tenemos buenas noticias: en 2026 las anillas pasan a segundo plano, y llegan nuevas formas mucho más estéticas y modernas de colgar tus cortinas.

Y son tan bonitas que hasta vas a querer presumirlas. Porque sí: ya no basta con elegir la tela perfecta, también importa cómo la cuelgas. Y lo mejor de todo es que las nuevas opciones no solo se ven espectaculares, sino que pueden cambiar por completo la vibra de un espacio.

Las tendencias en decoración 2026 desplazarán a las argollas en las cortinas

Estas son las 4 formas más lindas y modernas de colgar cortinas (sin usar anillas)

La reconocida diseñadora de interiores Cortney McClure advierte que las cortinas con anillas (grommets) pueden verse “baratas y producidas en masa” y recomienda optar por acabados más elegantes como pliegues o estilos más refinados, que elevan por completo el ambiente:

  1. Cortinas con tablillas
    La parte superior de la cortina se cose en líneas rectas que crean pliegues perfectos, lo que da una caída uniforme, limpia y muy elegante. Quedan increíbles en salas de estilo nórdico o departamentos minimalistas.
  2. Sistema oculto dentro de un cajón en el techo
    Ideal si buscas un acabado pulcro y sin distracciones. Este truco de diseño hace que parezca que la cortina “nace” del techo. Todo el sistema queda oculto y la tela cae como una cascada, perfecta para espacios amplios y modernos.
  3. Cortinas con barra a la vista
    ¿Y si la barra también decora? Esta tendencia viene con todo: barras negras mate, de latón o en acabados satinados. Combinan súper bien con telas delgadas y ligeras, y le dan carácter a cualquier ventana.
  4. Cortinas con lazo
    El aire romántico y artesanal se hace presente con esta opción: en vez de anillas, la cortina se amarra a la barra con lazos del mismo textil (o uno que combine). Es una forma sencilla de dar calidez, ideal para cuartos acogedores, cuartos infantiles o espacios boho chic.
