Dile adiós a las cortinas: 3 alternativas para tus ventanas

Las cortinas son un elemento muy común en las casas por lo que podemos encontrar de diversos materiales y diseños. Sin embargo, este 2026 llega con un cambio interesante para tus ventanas.

Han surgido diversas alternativas que reemplazan a las cortinas. Este cambio no solo responde a la decoración sino también a que las telas acumulan polvo, humedad y olores, es por esto que surgen nuevas ideas.

¿Cuáles son las alternativas para tus ventanas?

Plantas: aportan frescura, intimidad y un toque natural

Una de las ideas más creativas es la de sumar plantas en la ventana que genera una hermosa estética sin dejar la privacidad ni bloquear la luz. Puedes utilizar alféizer, estantes o colgantes que van a funcionar como una barrera visual que permite pasar el sol.

Las plantas son hermosas.|Pinterest

Aquí tenemos una alternativa que aporta textura, color y una sensación de calma que transforma cualquier ambiente. Es recomendado para utilizarlo en livings, cocinas y también dormitorios.

Vidrios texturados: una alternativa de privacidad y luz

En este caso puedes reemplazar las cortinas por un vidrio esmerilado o con textura que brinda mucha elegancia. Esta es una forma de permitir el ingreso de la luz natural, pero no se ve con claridad hacia el interior.

Queda muy bien estos vidrios en los baños o ambientes que dan para la calle. Esto suma un detalle que eleva el espacio sin necesidad de agregar nada más.

Vinilos: prácticos y versátiles

Por último, tenemos esta opción que es un gran recurso. Además, estos son fáciles de colocar, accesibles y puedes encontrar muchos diseños. Hay opciones translúcidas hasta estampados.

El vinilo es una gran opción.|Pinterest

Esto no es todo ya que se pueden retirar fácilmente por lo que puedes renovar tus espacios con frecuencia. Los vinilos te ofrecen privacidad, puedes jugar con los estilos y darle personalidad ya que se pueden intervenir permanentemente.

Estas son grandes opciones para dejar de lado a las tradicionales cortinas.