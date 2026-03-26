5 ideas para reemplazar la lámpara de noche

Por lo general, en la mayoría de los dormitorios se encuentran colocadas lámparas de noche para poder iluminarte a la hora de acostarte. Sin embargo, estas suelen ocupar mucho lugar.

¿A quién se parece? Leonardo García rompió el silencio sobre el hijo mayor de Luis Miguel

Si estás buscando liberar espacio en tu mesita de noche o simplemente quieres darle un giro moderno a la iluminación de tu dormitorio, aquí tienes 5 alternativas creativas para reemplazar la clásica lámpara de noche.

¿Cómo reemplazar lámpara de noche?

Si tienes intenciones de cambiar tu lámpara de noche, puedes llevar a cabo las siguientes ideas que son realmente interesantes.

Lámparas Colgantes (Pendants):

Instalar luces que cuelguen directamente del techo sobre la mesita es una tendencia fuerte en diseño de interiores. Esta opción libera toda la superficie del mueble y aporta un look minimalista y sofisticado.

Apliques de Pared Articulados:

Ideales si te gusta leer en la cama. Los apliques con brazo movible permiten dirigir la luz exactamente donde la necesitas y plegarlos cuando no los usas. Algunos modelos modernos incluyen puertos USB para cargar el celular.

Guirnaldas de Luces (Fairy Lights):

Para un ambiente bohemio y acogedor, puedes colocar tiras de luces LED sobre el cabecero de la cama o colgarlas en la pared. Emiten una luz suave y cálida que invita a la relajación antes de dormir.

Proyectores de Galaxia o Estrellas:

Si buscas algo más que solo luz, estos dispositivos proyectan patrones de nebulosas y estrellas en todo el techo. Son excelentes para crear una atmósfera inmersiva y relajante, y muchos incluyen temporizadores para apagarse solos.

Tiras LED con Sensor de Movimiento:

Colocarlas debajo del marco de la cama o detrás del cabecero proporciona una iluminación indirecta moderna. Los modelos con sensor son muy prácticos para levantarse por la noche sin tener que buscar interruptores en la oscuridad.

El descanso es sumamente importante por lo que se recomienda elegir bombillas de luz cálida (tonos amarillos o ámbar), ya que ayudan a la producción de melatonina y no interfieren con tu ciclo de sueño como lo hace la luz blanca o azul.