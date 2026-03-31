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5 ideas para que tu sala luzca más bella y aesthetic

Remodela la sala de tu hogar, emplea unas sencillas ideas para que luzca más bella y mantenga un aspecto aesthetic, alternativas fáciles y económicas

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Ideas para que tu sala luzca más bello y aesthetic|Crédito: Canva

Escrito por: Karla Salinas | Marktube

La sala es otro de los espacios en los que las personas pasan horas, ya sea para disfrutar de sus programas favoritos, para leer o simplemente para entablar una conversación con quien esté presente, por lo que es importante lograr que sea un ambiente cómodo que te invite a pasar horas sentado.

Por eso es fundamental lograr que sea el espacio más bello del hogar. Si deseas que tenga un aspecto aesthetic, entonces quédate, para que conozcas 5 ideas sencillas de decoración que te van a encantar.

¿Cómo decorar la sala?

Por suerte, para poder decorar la sala con un estilo aesthetic, es más fácil de lo que parece, ya que no se necesitan cambios estructurales y podemos lograrlo empleando poco dinero. Si deseas tener la habitación más bella, aplica las siguientes ideas que son recomendadas por Gemini:

  • Galería de pared: Mezcla varios marcos con diferentes tamaños, pero manteniendo una paleta de colores coherente, ideal para decorar la pared vacía con fotos antiguas o dibujos.
  • Capas de texturas: Aplica textiles con diversos patrones; también puedes incorporarlos en la alfombra; le dará más personalidad y vida.
  • Iluminación cálida: La luz blanca es la peor alternativa; puedes incorporar tiras LED o lámparas de pie con luz cálida, además de aplicar velas aromáticas para crear una atmósfera sensorial.
  • Plantas: Van a darle vida a tu espacio, pueden ser naturales o artificiales; todo dependerá de qué tan dispuesto estás para cuidarlas. 
  • Menos es más: Dale una decoración única, aplicando objetos que cuentan una historia. Sobre una bandeja puedes colocar un grupo de libros de arte, una escultura o un florero. Elimina todo aquello que ya no te agrade o no combine con el color.
@holayasmin_ Sunny living room ☀️✨🧡 #interiordesign #fy #aestheticvibes #cottagecoreaesthetic ♬ hendriksvibes - Hendrik 🐊

¿Cuál es el color ideal para una sala?

Considera que la sala es un espacio tranquilo y de relajación, así que al momento de cambiar de color la habitación, es fundamental que escojas colores adecuados con los que puedas mantener ese efecto de paz.

Opta por tonos suaves y fríos, los cuales pueden ser lavanda, azul o verdes pastel. Otras grandes ideas son los tonos cálidos, ya que darás un ambiente acogedor y aesthetic, siendo el cuarto más bello de toda la casa.

@nataliedoef Rainy Monday 🌧️#cleantok #cleanasmr #asmr #cleaningasmr #asmrcleaning #springcleaning #livingroomdecor #homeinspo #aesthetic #boho #modernhome #fyp ♬ Dawn in the Adan - Ichiko Aoba

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