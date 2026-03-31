5 ideas para que tu sala luzca más bella y aesthetic

La sala es otro de los espacios en los que las personas pasan horas, ya sea para disfrutar de sus programas favoritos, para leer o simplemente para entablar una conversación con quien esté presente, por lo que es importante lograr que sea un ambiente cómodo que te invite a pasar horas sentado.

Por eso es fundamental lograr que sea el espacio más bello del hogar. Si deseas que tenga un aspecto aesthetic, entonces quédate, para que conozcas 5 ideas sencillas de decoración que te van a encantar.

¿Cómo decorar la sala?

Por suerte, para poder decorar la sala con un estilo aesthetic, es más fácil de lo que parece, ya que no se necesitan cambios estructurales y podemos lograrlo empleando poco dinero. Si deseas tener la habitación más bella, aplica las siguientes ideas que son recomendadas por Gemini:

Galería de pared : Mezcla varios marcos con diferentes tamaños, pero manteniendo una paleta de colores coherente, ideal para decorar la pared vacía con fotos antiguas o dibujos.

: Mezcla varios marcos con diferentes tamaños, pero manteniendo una paleta de colores coherente, ideal para decorar la pared vacía con fotos antiguas o dibujos. Capas de texturas : Aplica textiles con diversos patrones; también puedes incorporarlos en la alfombra; le dará más personalidad y vida.

: Aplica textiles con diversos patrones; también puedes incorporarlos en la alfombra; le dará más personalidad y vida. Iluminación cálida : La luz blanca es la peor alternativa; puedes incorporar tiras LED o lámparas de pie con luz cálida, además de aplicar velas aromáticas para crear una atmósfera sensorial.

: La luz blanca es la peor alternativa; puedes incorporar tiras LED o lámparas de pie con luz cálida, además de aplicar velas aromáticas para crear una atmósfera sensorial. Plantas : Van a darle vida a tu espacio, pueden ser naturales o artificiales; todo dependerá de qué tan dispuesto estás para cuidarlas.

: Van a darle vida a tu espacio, pueden ser naturales o artificiales; todo dependerá de qué tan dispuesto estás para cuidarlas. Menos es más: Dale una decoración única, aplicando objetos que cuentan una historia. Sobre una bandeja puedes colocar un grupo de libros de arte, una escultura o un florero. Elimina todo aquello que ya no te agrade o no combine con el color.

¿Cuál es el color ideal para una sala?

Considera que la sala es un espacio tranquilo y de relajación, así que al momento de cambiar de color la habitación, es fundamental que escojas colores adecuados con los que puedas mantener ese efecto de paz.

Opta por tonos suaves y fríos, los cuales pueden ser lavanda, azul o verdes pastel. Otras grandes ideas son los tonos cálidos, ya que darás un ambiente acogedor y aesthetic, siendo el cuarto más bello de toda la casa.