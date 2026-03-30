8 ideas sencillas para aprovechar los estudios pequeños y con poca luz

Hay hogares que cuentan con estudios pequeños con poca luz, espacios que podrían ser aprovechados como un espacio de concentración y estudio, pero que en muchas ocasiones pueden ser desperdiciados.

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Para que puedas aprovechar esa habitación, te detallaremos algunas ideas sencillas que podrás usar, alternativas para mejorar su aspecto sin la necesidad de emplear espacios enormes.

¿Cómo decorar un estudio pequeño?

Los estudios pequeños, sin importar su tamaño, pueden ser aprovechados al máximo; todo va a depender del tipo de artículos que les agreguemos. Por eso considera las siguientes ideas sencillas que proporciona Gemini para mejorar esa recámara con poca luz:

Blanco : Usa ese color en las paredes y el techo; esto nos ayudará a darle más luz natural.

: Usa ese color en las paredes y el techo; esto nos ayudará a darle más luz natural. Espejos estratégicos : Coloca uno frente a la ventana; duplicará la luz natural, eliminando la sensación de encierro.

: Coloca uno frente a la ventana; duplicará la luz natural, eliminando la sensación de encierro. Muebles con patas y transparencias : Esto nos ayudará a darle más amplitud a nuestro estudio; la clave es que puedas ver el suelo.

: Esto nos ayudará a darle más amplitud a nuestro estudio; la clave es que puedas ver el suelo. Iluminación en capas : Puedes colocar una lámpara de pie en un rincón, tiras LED o lámparas de mesa.

: Puedes colocar una lámpara de pie en un rincón, tiras LED o lámparas de mesa. Cortinas altas y ligeras : Selecciona aquellas que tengan telas de lino o gasa para que la luz natural entre.

: Selecciona aquellas que tengan telas de lino o gasa para que la luz natural entre. Verticalidad : Coloca estantes; esto te ayudará a tener más espacio para almacenar artículos.

: Coloca estantes; esto te ayudará a tener más espacio para almacenar artículos. Delimita sin bloquear : Puedes usar paneles de madera con listones o una simple alfombra para poder delimitar todos los espacios.

: Puedes usar paneles de madera con listones o una simple alfombra para poder delimitar todos los espacios. Menos es más: El desorden visual es tu peor enemigo, así que elimina todo aquello que no necesitas y dale espacio a cada objeto que tengas.

¿Qué color favorece el estudio?

Por otra parte, entendemos que el color blanco no sea tu opción favorita para pintar las paredes, especialmente si se trata de usarlo en estudios pequeños donde vas a pasar varias horas estudiando o trabajando.

En su lugar puedes optar por el color crema, gris claro, verde salvia, azules claros, beige o arena, grandes alternativas que podrás usar. No esperes más, aprovecha todas las ideas sencillas para mejorar el aspecto de la habitación que tiene poca luz.