Remodelar baños puede lucir complicado y más si son pequeños, pues las dimensiones hacen complejo el trabajo. No obstante, el resultado es impresionante, pues se verán más grandes y muy elegantes. S i lo que buscas es algo más campirano u opciones modernas, estos 34 modelos te encantarán.

El baño es un espacio de la casa sumamente privado, por lo que se recomienda tener más de uno en cada hogar, a fin de proporcionar uno para las visitas. Cabe mencionar que se deben tomar en cuenta varias recomendaciones para que la remodelación sea un éxito. Conoce la tendencia que le dirá adiós a los azulejos y transformará tu casa.

De acuerdo con un artículo del portal Corona, estas son las 5 recomendaciones que debes tomar en cuenta antes de remodelar tu baño:



Planificar el espacio Elegir estilos y colores Modernizar los accesorios y objetos Priorizar una buena iluminación y ventilación Incorporar tecnología.

42 ideas para remodelar baños pequeños: se verán más grandes y muy elegantes|Pinterest

42 ideas para remodelar baños pequeños: se verán más grandes y muy elegantes|Pinterest

42 ideas para remodelar baños pequeños: se verán más grandes y muy elegantes|Pinterest

42 ideas para remodelar baños pequeños: se verán más grandes y muy elegantes|Pinterest

42 ideas para remodelar baños pequeños: se verán más grandes y muy elegantes|Pinterest

42 ideas para remodelar baños pequeños: se verán más grandes y muy elegantes|Pinterest

42 ideas para remodelar baños pequeños: se verán más grandes y muy elegantes|Pinterest

42 ideas para remodelar baños pequeños: se verán más grandes y muy elegantes|Pinterest

42 ideas para remodelar baños pequeños: se verán más grandes y muy elegantes|Pinterest

42 ideas para remodelar baños pequeños: se verán más grandes y muy elegantes|Pinterest

42 ideas para remodelar baños pequeños: se verán más grandes y muy elegantes|Pinterest

42 ideas para remodelar baños pequeños: se verán más grandes y muy elegantes|Pinterest

42 ideas para remodelar baños pequeños: se verán más grandes y muy elegantes|Pinterest

42 ideas para remodelar baños pequeños: se verán más grandes y muy elegantes|Pinterest

42 ideas para remodelar baños pequeños: se verán más grandes y muy elegantes|Pinterest

42 ideas para remodelar baños pequeños: se verán más grandes y muy elegantes|Pinterest

42 ideas para remodelar baños pequeños: se verán más grandes y muy elegantes|Pinterest

42 ideas para remodelar baños pequeños: se verán más grandes y muy elegantes|Pinterest

42 ideas para remodelar baños pequeños: se verán más grandes y muy elegantes|Pinterest

42 ideas para remodelar baños pequeños: se verán más grandes y muy elegantes|Pinterest

42 ideas para remodelar baños pequeños: se verán más grandes y muy elegantes|Pinterest

42 ideas para remodelar baños pequeños: se verán más grandes y muy elegantes|Pinterest

42 ideas para remodelar baños pequeños: se verán más grandes y muy elegantes|Pinterest

42 ideas para remodelar baños pequeños: se verán más grandes y muy elegantes|Pinterest

42 ideas para remodelar baños pequeños: se verán más grandes y muy elegantes|Pinterest

42 ideas para remodelar baños pequeños: se verán más grandes y muy elegantes|Pinterest

42 ideas para remodelar baños pequeños: se verán más grandes y muy elegantes|Pinterest

42 ideas para remodelar baños pequeños: se verán más grandes y muy elegantes|Pinterest

42 ideas para remodelar baños pequeños: se verán más grandes y muy elegantes|Pinterest

42 ideas para remodelar baños pequeños: se verán más grandes y muy elegantes|Pinterest

42 ideas para remodelar baños pequeños: se verán más grandes y muy elegantes|Pinterest

42 ideas para remodelar baños pequeños: se verán más grandes y muy elegantes|Pinterest

42 ideas para remodelar baños pequeños: se verán más grandes y muy elegantes|Pinterest

42 ideas para remodelar baños pequeños: se verán más grandes y muy elegantes|Pinterest

42 ideas para remodelar baños pequeños: se verán más grandes y muy elegantes|Pinterest

42 ideas para remodelar baños pequeños: se verán más grandes y muy elegantes|Pinterest

42 ideas para remodelar baños pequeños: se verán más grandes y muy elegantes|Pinterest

42 ideas para remodelar baños pequeños: se verán más grandes y muy elegantes|Pinterest

42 ideas para remodelar baños pequeños: se verán más grandes y muy elegantes|Pinterest

42 ideas para remodelar baños pequeños: se verán más grandes y muy elegantes|Pinterest

42 ideas para remodelar baños pequeños: se verán más grandes y muy elegantes|Pinterest