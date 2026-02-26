5 ideas para aprovechar el espacio de tu estudio pequeño

Un estudio pequeño, aunque no tenga muchas dimensiones, es un espacio al que le podemos sacar “jugo”, haciendo que tenga una apariencia más amplia y que se convierta en un lugar en el que podamos pasar horas de trabajo sin ningún problema.

Para que lo puedas lograr de forma sencilla y eficaz, te detallaremos 5 ideas para aprovechar la habitación de la casa; la harás lucir más grande y evitarás que los espacios se puedan saturar de elementos innecesarios.

¿Cómo organizar un mini estudio?

Cuando alguien tiene un estudio pequeño, piensa que necesita emplear grandes cantidades de dinero para remodelarlo, pero no es así, ya que puedes implementar ciertos accesorios extras, los cuales te van a ayudar a aportar una sensación de mayor espacio. Considera hacer las siguientes 5 ideas para aprovechar el espacio eficazmente:

Selecciona los almacenamientos que sean verticales , usando repisas o estanterías para poder guardar ciertos materiales o libros.

, usando repisas o estanterías para poder guardar ciertos materiales o libros. Si tienes considerado adquirir muebles , selecciona aquellos que sean multifuncionales , ya sea algún escritorio plegable o que contenga compartimentos ocultos.

, selecciona aquellos que sean , ya sea algún escritorio plegable o que contenga compartimentos ocultos. Delimita las zonas con el uso de un biombo o estantería abierta; así vas a separar la zona de descanso con la de trabajo.

con el uso de un biombo o estantería abierta; así vas a separar la zona de descanso con la de trabajo. Usa un espejo y colores claros en las paredes, muebles o accesorios; ambos elementos son de gran ayuda para otorgar esa sensación de mayor espacio.

en las paredes, muebles o accesorios; ambos elementos son de gran ayuda para otorgar esa sensación de mayor espacio. Emplea los espacios muertos; para ello puedes usar organizadores colgantes en la puerta o usar cajas de almacenamiento que se puedan colocar debajo del escritorio.

¿Qué colores se recomiendan para espacios pequeños?

Dentro de las ideas para aprovechar el espacio, te detallamos el uso de colores claros; como lo mencionamos en un inicio, estos te van a ayudar a dar un aspecto de grandes las habitaciones en el hogar, un tip que puedes emplear en cualquier zona.

Se recomienda emplear tonalidades pasteles, neutros como el beige, hueso o gris, siendo excelentes colores que puedes usar en tu hogar. Aprovecha todas las recomendaciones que te proporcionamos para que tu estudio pequeño luzca más amplio de lo que es.