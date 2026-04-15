No las tires: 3 ideas para transformar tus pinzas de cabello rotas de forma creativa

Aplicaciones como Gemini y ChatGPT están siendo de gran ayuda para quienes buscan unir acciones pro ambientales con el arte y la decoración. Esto se debe a que estas herramientas tecnológicas no solo aportan información sobre los beneficios del reciclaje, sino que ofrecen ideas para hacerlo en casa y de forma creativa.

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Estas aplicaciones de Inteligencia Artificial (IA) analizan en segundos diversas fuentes de información para sacar las conclusiones que les permitan ofrecer una respuesta certera a los consultantes. Así es como cada vez más personas se suman a la reutilización de objetos en desuso.

¿Todo se puede reciclar?

Gemini afirma que no todo se puede reciclar, ya que la reciclabilidad de un objeto depende tanto de su composición química como de la infraestructura local. “Para que un residuo sea reciclado, debe existir una planta capaz de procesarlo y un mercado interesado en comprar la materia prima resultante; de lo contrario, muchos elementos que técnicamente "podrían" transformarse se descartan por falta de rentabilidad”, advierte la IA.

De todos modos, esta aplicación le otorga una gran importancia al supra-reciclaje o upcycling y la reducción del consumo, ya que evitan generar desechos que la tecnología aún no puede reintegrar al ciclo productivo de forma eficiente.

¿Cómo reciclar pinzas de cabello?

Los ejemplos de todo lo que se puede hacer en casa con imaginación y elementos en desuso abunda pero, en esta oportunidad, Gemini hace referencia a pequeños objetos de uso cotidiano. “Es frustrante cuando tu pinza para el cabello favorita se rompe, pero antes de que toque el basurero, podés darle una segunda vida”, remarca la Inteligencia Artificial al mismo tiempo que comparte tres formas creativas de transformarlas en objetos funcionales para tu casa:

Sujeta-cables organizado: Si se rompió el resorte o un diente de la pinza, pero la estructura sigue unida, es ideal para organizar el escritorio.



La idea: Usá la pinza para agrupar cables de cargadores o auriculares que siempre terminan enredados.

Toque creativo: Podés pintar la superficie con esmalte de uñas (que tiene excelente adherencia en plástico) o pegarle pequeños trozos de tela para que combine con tu espacio de trabajo.

Clips para bolsas de cocina: Esta es la transformación más práctica. Una pinza que ya no sujeta el cabello con firmeza sigue teniendo fuerza suficiente para cerrar paquetes de comida.



La idea: Usala para sellar bolsas de café, cereales o especias abiertas en la alacena.

Toque creativo: Si la pinza es grande, podés pegarle un imán en uno de los lados. Así, cuando no la estés usando para cerrar una bolsa, podés dejarla en la puerta de la heladera como un clip para sostener recordatorios o notas.

Marcadores de macetas decorativos: Si la pinza se rompió a la mitad, las piezas individuales suelen tener formas orgánicas y texturas interesantes que quedan muy bien en el jardín.

