4 ideas fáciles para usar el eyeliner en otoño que serán tendencia en 2026

Para usar el eyeliner en otoño de 2026 sin recurrir siempre al clásico negro, estas propuestas destacan por su facilidad: delineados marrones difuminados, trazos en tonos ciruela, pequeños rabillos en colores profundos y líneas ahumadas en la parte inferior de las pestañas. Son opciones sencillas que permiten actualizar la mirada y combinarla con la paleta cálida característica de la temporada.

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La tendencia también refleja un cambio hacia maquillajes más flexibles. En lugar de buscar una línea perfectamente simétrica y marcada, las propuestas actuales permiten trabajar el lápiz o el delineador con pincel, integrar el color con la sombra y adaptar la intensidad según la ocasión.

Eyeliner en otoño: ¿Cuáles son los 4 delineados fáciles que son tendencia en la temporada otoñal 2026?

Estas son 4 ideas para incorporar el eyeliner a los looks de otoño sin necesidad de técnicas complejas en maquillaje:



Marrón difuminado: sustituir el negro por un lápiz marrón chocolate y difuminarlo ligeramente sobre la línea superior de las pestañas. El resultado aporta profundidad, pero conserva un acabado más suave. Delineado ciruela: los tonos berenjena, vino y ciruela funcionan especialmente bien en otoño. Puede dibujarse una línea fina sobre las pestañas superiores y dejar el resto del párpado prácticamente desnudo. Rabillo en verde oliva: un pequeño cat eye en verde oliva o musgo permite incorporar color sin convertirlo en el protagonista absoluto del maquillaje. Para hacerlo más sencillo, basta con prolongar ligeramente la línea exterior del ojo. Efecto ahumado inferior: aplicar un lápiz gris topo, marrón oscuro o grafito junto a las pestañas inferiores y difuminarlo con un pincel pequeño crea una mirada más intensa sin necesidad de una sombra elaborada.

La maquillista británica Francesca Tolot, reconocida por su trabajo editorial con celebridades, es una referencia en el uso creativo del maquillaje de ojos y en la combinación de color y textura. Su trayectoria muestra cómo un delineado puede funcionar como elemento expresivo sin necesidad de cubrir todo el párpado.

¿Cómo adaptar el eyeliner de otoño a un maquillaje fácil?

La clave está en controlar la intensidad y no sobrecargar el resto del rostro. Si el delineado tiene un color llamativo, una sombra neutra puede equilibrar el resultado; si se utiliza un tono marrón o gris, es posible acompañarlo con sombras otoñales para conseguir mayor profundidad.

La maquillista estadounidense Robin Black, conocida por su trabajo en belleza editorial, ha desarrollado propuestas en las que el delineado se integra con sombras y pigmentos para crear efectos sofisticados sin depender de un único trazo negro.

Para conseguir un acabado actual, conviene tener en cuenta estos aspectos:



Usar lápiz para empezar: es más fácil de controlar y difuminar que un delineador líquido.

es más fácil de controlar y difuminar que un delineador líquido. Trabajar por capas: comenzar con poca cantidad permite aumentar la intensidad progresivamente.

comenzar con poca cantidad permite aumentar la intensidad progresivamente. Difuminar los bordes: elimina el aspecto demasiado rígido del trazo.

elimina el aspecto demasiado rígido del trazo. Dejar respirar el maquillaje: un delineado protagonista funciona mejor cuando se equilibra con una piel ligera y labios naturales.

Así, el eyeliner se convierte en uno de los recursos más fáciles para renovar el maquillaje de otoño 2026, desde una versión discreta en marrón hasta propuestas más atrevidas en ciruela o verde oliva.