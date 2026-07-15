Iluminación para casas pequeñas: 7 ideas para ganar espacio

El diseño de interiores es uno de los rubros que más se destaca cada año. Esto se debe a que ya sea al comienzo de un nuevo año o de cada estación, muchas familias deciden refrescar la imagen de su casa y seguir los lineamientos de las tendencias que se instalan a nivel internacional.

En muchos casos se avanza sobre cambios en el color de la fachada o de sus ambientes interiores. Sin embargo, otras modificaciones se enfocan en el mobiliario y la decoración, sin dejar de aceptar la importancia que tiene la iluminación, sobre todo cuando se trata de viviendas pequeñas.

La iluminación en casas pequeñas

Diferentes expertos en diseño de interiores dan cuenta de que cuando una casa es pequeña, la iluminación no es un mero accesorio decorativo, sino que se convierte en una herramienta de arquitectura visual. Esta, afirman, resulta indispensable para transformar la percepción del espacio.

Diferentes fuentes consultadas remarcan que una estrategia lumínica bien planificada puede eliminar los rincones sombríos que tienden a "achicar" los ambientes del hogar. Por lo tanto, una iluminación bien pensada logrará un efecto de amplitud, fluidez y profundidad.

Los mejores cambios de iluminación

Desde la Escuela de Diseño de Interiores de Nueva York, destacan que “la iluminación es el elemento más crucial a la hora de diseñar un espacio porque influye directamente en cómo nos sentimos en él. No importa qué tan hermosa sea la selección de muebles o la paleta de colores; sin una iluminación adecuada para definir el espacio, las texturas y las dimensiones, el diseño simplemente no se apreciará”.

Es por todo lo señalado que prestarle mucha atención a la iluminación de nuestra casa se torna necesario. Al respecto, a continuación se destacan los mejores 7 cambios de iluminación para ganar espacio en una casa si es pequeña, de acuerdo a expertos en el tema:

