Iluminación para casas pequeñas: 7 ideas para ganar espacio
Los mejores 7 cambios de iluminación para ganar espacio en tu casa si es pequeña.
El diseño de interiores es uno de los rubros que más se destaca cada año. Esto se debe a que ya sea al comienzo de un nuevo año o de cada estación, muchas familias deciden refrescar la imagen de su casa y seguir los lineamientos de las tendencias que se instalan a nivel internacional.
En muchos casos se avanza sobre cambios en el color de la fachada o de sus ambientes interiores. Sin embargo, otras modificaciones se enfocan en el mobiliario y la decoración, sin dejar de aceptar la importancia que tiene la iluminación, sobre todo cuando se trata de viviendas pequeñas.
La iluminación en casas pequeñas
Diferentes expertos en diseño de interiores dan cuenta de que cuando una casa es pequeña, la iluminación no es un mero accesorio decorativo, sino que se convierte en una herramienta de arquitectura visual. Esta, afirman, resulta indispensable para transformar la percepción del espacio.
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Diferentes fuentes consultadas remarcan que una estrategia lumínica bien planificada puede eliminar los rincones sombríos que tienden a "achicar" los ambientes del hogar. Por lo tanto, una iluminación bien pensada logrará un efecto de amplitud, fluidez y profundidad.
Los mejores cambios de iluminación
Desde la Escuela de Diseño de Interiores de Nueva York, destacan que “la iluminación es el elemento más crucial a la hora de diseñar un espacio porque influye directamente en cómo nos sentimos en él. No importa qué tan hermosa sea la selección de muebles o la paleta de colores; sin una iluminación adecuada para definir el espacio, las texturas y las dimensiones, el diseño simplemente no se apreciará”.
Es por todo lo señalado que prestarle mucha atención a la iluminación de nuestra casa se torna necesario. Al respecto, a continuación se destacan los mejores 7 cambios de iluminación para ganar espacio en una casa si es pequeña, de acuerdo a expertos en el tema:
- Maximizar la luz natural: Retira muebles altos de las ventanas y usa cortinas translúcidas para que entre la claridad sin obstáculos.
- Diversificar los puntos de luz: Combina lámparas de pie, de mesa y de techo para eliminar sombras y dar profundidad a las habitaciones.
- Usar colores claros: Pinta y decora con tonos claros (como blanco o crema) y acabados satinados que dispersen y hagan rebotar la luz.
- Colocar espejos: Instala espejos grandes frente a las ventanas para duplicar la luz y crear una sensación de continuidad.
- Elegir la temperatura correcta: Usa luz cálida para relajarte (sala, dormitorios) y neutra para trabajar (cocina, baño) sin hacer cambios bruscos entre ambientes.
- Priorizar sala y comedor: Delimita el comedor con una lámpara colgante y dale volumen a la sala usando luces indirectas o tiras LED detrás de los muebles.
- Despejar el paso de la luz: Evita el desorden y los muebles pesados para que la claridad fluya libremente, ayudándote de materiales como el vidrio o el cristal.