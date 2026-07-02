7 árboles pequeños que crecen en macetas y son ideales para decorar tu balcón o terraza
Árboles para balcón o terraza. 7 variedades pequeñas que crecen perfectos en macetas.
Cuando se habla de decoración de hogares por lo general nos imaginamos modificaciones en el interior de sus ambientes, cambios de colores, texturas y mobiliario. Sin embargo, las tendencias de los últimos años nos invitan a transformar la casa en su conjunto, incluyendo los espacios exteriores como patios, terrazas y balcones.
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La clave en este sentido no está solo en la elección del color de las paredes o el mobiliario a utilizar, muchas tendencias apuntan al empleo de cierto tipo de iluminación, elementos decorativos artesanales o vintage, además de la inclusión de flores, plantas y árboles.
¿Árboles para decorar la terraza?
En el caso de las terrazas y balcones, una tendencia que sigue ganando lugar es la decoración de estos espacios exteriores con árboles en macetas. Esto se debe a que son una opción excelente ya que aportan verticalidad, frescura y delimitan el espacio de forma natural.
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Los especialistas en diseño de interiores y decoración remarcan que al elegir árboles de macetas es fundamental tener en cuenta la orientación de la terraza o balcón y el peso que soporta la estructura. Además, las macetas deben ser amplias para que sus raíces se desarrollen bien.
Árboles para macetas
Aprovechando las temperaturas del verano 2026 y si te gusta disfrutar del aire libre en tu terraza o balcón, de seguro te interesará sumarle un elemento decorativo natural. Por lo tanto, y teniendo en cuenta lo señalado anteriormente, los árboles de maceta son tu mejor opción y las siguientes son las 7 especies más recomendadas:
- Granado: Es un arbusto de gran resistencia a las altas temperaturas y con raíces no invasivas. Aporta un atractivo contraste cromático a lo largo del año gracias a la combinación de sus llamativas flores de color rojizo y el desarrollo de sus frutos.
- Limonero enano: Esta especie tiene un porte controlado y la capacidad de regalar frutos en espacios pequeños. Con la ayuda de podas de mantenimiento y una ubicación muy soleada, este pequeño frutal puede alcanzar poco más de dos metros de altura sin perder su encanto estético.
- Sansevieria: Su estructura rígida y vertical cumple un rol ornamental similar al de un árbol arquitectónico compacto. Exige muy poca atención, se adapta sin problemas a la escasez de luz ambiental y tiene la propiedad de purificar el aire circundante.
- Olivo: Esta especie sobresale por su elegancia natural y la persistencia de sus hojas verdes durante todo el año. Aunque en maceta logra expandirse hasta los cuatro metros, resiste excepcionalmente bien los cortes y las podas.
- Laurel: Es una opción todoterreno, sumamente rústica y aromática, capaz de tolerar ráfagas de viento y jornadas de calor intenso sin perder su follaje perenne.
- Acer palmatum: Es una especie conocido popularmente como arce japonés y es un pequeño árbol sumamente valorado por la sofisticación y el llamativo colorido estacional de sus hojas. Es un ejemplar idóneo para ubicar en balcones protegidos del sol directo.
- Zamioculca: Esta especie tiene una silueta muy ordenada y un ritmo de crecimiento sumamente pausado. Además, no genera suciedad ni desprendimientos constantes de hojas, requiere un riego bastante espaciado y se mantiene en perfectas condiciones en sectores sombríos o con iluminación baja.