7 árboles pequeños que crecen en macetas y son ideales para decorar tu balcón o terraza

Cuando se habla de decoración de hogares por lo general nos imaginamos modificaciones en el interior de sus ambientes, cambios de colores, texturas y mobiliario. Sin embargo, las tendencias de los últimos años nos invitan a transformar la casa en su conjunto, incluyendo los espacios exteriores como patios, terrazas y balcones.

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La clave en este sentido no está solo en la elección del color de las paredes o el mobiliario a utilizar, muchas tendencias apuntan al empleo de cierto tipo de iluminación, elementos decorativos artesanales o vintage, además de la inclusión de flores, plantas y árboles.

¿Árboles para decorar la terraza?

En el caso de las terrazas y balcones, una tendencia que sigue ganando lugar es la decoración de estos espacios exteriores con árboles en macetas. Esto se debe a que son una opción excelente ya que aportan verticalidad, frescura y delimitan el espacio de forma natural.

Los especialistas en diseño de interiores y decoración remarcan que al elegir árboles de macetas es fundamental tener en cuenta la orientación de la terraza o balcón y el peso que soporta la estructura. Además, las macetas deben ser amplias para que sus raíces se desarrollen bien.

Árboles para macetas

Aprovechando las temperaturas del verano 2026 y si te gusta disfrutar del aire libre en tu terraza o balcón, de seguro te interesará sumarle un elemento decorativo natural. Por lo tanto, y teniendo en cuenta lo señalado anteriormente, los árboles de maceta son tu mejor opción y las siguientes son las 7 especies más recomendadas:

