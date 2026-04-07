Increíbles ideas para utilizar tus escaleras como almacenamiento

Seguramente te has dado cuenta que las escaleras de una casa o departamento ocupan mucho espacio y es un problema si es un sitio reducido. Sin embargo, con un poco de ingenio se puede aprovechar como método de almacenamiento.

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Bajo las escaleras se pueden instalar pequeños espacios ya que los peldaños pueden fungir como espacio para colocar libros o para sentarse, e incluso debajo de ellos se pueden ocultar elementos como un aparador o una cocina entera.

¿Cómo utilizar las escaleras como almacenamiento?

Armarios de escalera vs. armarios de pared

Puedes instalar un segundo nivel encima de la cocina a modo de dormitorio. La escalera que conduce puede ser bien aprovechada. El espacio de almacenamiento de la cocina se oculta debajo: armarios, cajones, un refrigerador y hasta una encimera extraíble se ubicaron bajo la escalera.

Escalera estilo tansu

Esta es una idea que se basa en una escalera estrecha diseñada a medida. La escalera existente se amplió para crear una escalera estilo tansu, una solución de almacenamiento japonesa. La base se convirtió en un banco con cajones que se funde con un sofá. La escalera de madera que oculta el armario, en cuya esquina hay un estante con repisas redondeadas que se integran con otros elementos del departamento.

Peldaño o mesa

La escalera para espacios pequeños es especialmente importante en este caso, el tercer peldaño sirve como mesita para comer y trabajar. Un flexible taburete a juego puede moverse a través de la habitación para satisfacer otros fines.

Una escalera discreta

Para un espacio pequeño, nos encontramos con una escalera que se inspira en un velero ya que está prácticamente integrada en un armario.

La escalera como protagonista

En este caso nos encontramos con una escalera de caracol que conecta dos espacios. Si bien no tiene almacenamiento pues es una gran idea ya que ocupa poco lugar y es muy estética.