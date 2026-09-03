3 ideas para reciclar los botes de leche en polvo con la técnica decoupage
El material de estos objetos es muy resistente por lo que puedes hacer elementos decorativos increíbles.
Los botes de leche en polvo son elementos versátiles que podemos volver a utilizar antes de botarlos a la basura. Los mismos están compuestos de una estructura metálica que los convierten en el objeto ideal para reciclar con la técnica decoupage.
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La mencionada técnica consiste en decorar superficies con la aplicación de recortes de papel, servilletas decorativas o imágenes mediante la aplicación de pegamento o barniz. Aquí te vamos a dejar 3 ideas increíbles para que puedas reciclar estos botes de leche.
¿Cómo reciclar los botes de leche?
Lo primero que debes hacer es disponer de los siguientes elementos:
- Botes de leche en polvo vacíos y limpios
- Papel decorativo, papel para decoupage o servilletas estampadas
- Pegamento blanco o adhesivo para decoupage
- Pincel
- Tijeras
- Barniz transparente
- Pintura acrílica, opcional
- Lija de grano fino, opcional
- Cinta decorativa, listones o accesorios para complementar
Antes de comenzar deberás asegurarte de que los botes de leche en polvo estén limpios y secos. En caso de que tengan etiquetas, puedes retirarlas y eliminar los residuos.
Las mejores ideas son:
Organizador para escritorio
La manera más fácil de poder reutilizar los botes de leche es convertirlos en un organizador para escritorio, en el cual puedes colocar lápices, plumas y artículos pequeños. Limpia y seca muy bien la lata y, si quieres, aplica pintura acrílica como base.
Lo que debes hacer es medir y recortar el papel decorativo, por lo que deberás colocar una capa de pegamento y adhiérelo cuidadosamente. Deja secar y aplica otra capa de adhesivo o barniz transparente para proteger el diseño. Puedes terminar con un listón o algún detalle decorativo.
Maceta decorativa
Aquí tenemos una opción en la que puedes obtener una maceta. Puedes decorar el recipiente con papel de flores, diseños botánicos o con lo que más desees. Cuando esté seco realiza unos orificios en la parte inferior para permitir el drenaje del agua. Después, coloca el sustrato y la planta. Procura evitar que el recipiente permanezca constantemente encharcado para conservarlo en buenas condiciones.
Recipiente para objetos pequeños
Por último, tenemos esta idea con la cual vas a obtener un recipiente para guardar objetos pequeños. Tendrás que elegir un papel decorativo que combine con el espacio donde lo colocarás y adhiérelo sobre la lata previamente limpia. Una vez que esté seco aplica una capa de barniz transparente.