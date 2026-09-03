3 ideas para reciclar los botes de leche en polvo con la técnica decoupage

Los botes de leche en polvo son elementos versátiles que podemos volver a utilizar antes de botarlos a la basura. Los mismos están compuestos de una estructura metálica que los convierten en el objeto ideal para reciclar con la técnica decoupage.

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La mencionada técnica consiste en decorar superficies con la aplicación de recortes de papel, servilletas decorativas o imágenes mediante la aplicación de pegamento o barniz. Aquí te vamos a dejar 3 ideas increíbles para que puedas reciclar estos botes de leche.

¿Cómo reciclar los botes de leche?

Lo primero que debes hacer es disponer de los siguientes elementos:



Botes de leche en polvo vacíos y limpios

Papel decorativo, papel para decoupage o servilletas estampadas

Pegamento blanco o adhesivo para decoupage

Pincel

Tijeras

Barniz transparente

Pintura acrílica, opcional

Lija de grano fino, opcional

Cinta decorativa, listones o accesorios para complementar

Antes de comenzar deberás asegurarte de que los botes de leche en polvo estén limpios y secos. En caso de que tengan etiquetas, puedes retirarlas y eliminar los residuos.

Las mejores ideas son:

Organizador para escritorio

La manera más fácil de poder reutilizar los botes de leche es convertirlos en un organizador para escritorio, en el cual puedes colocar lápices, plumas y artículos pequeños. Limpia y seca muy bien la lata y, si quieres, aplica pintura acrílica como base.

Esta es una gran idea.|Pinterest

Lo que debes hacer es medir y recortar el papel decorativo, por lo que deberás colocar una capa de pegamento y adhiérelo cuidadosamente. Deja secar y aplica otra capa de adhesivo o barniz transparente para proteger el diseño. Puedes terminar con un listón o algún detalle decorativo.

Maceta decorativa

Aquí tenemos una opción en la que puedes obtener una maceta. Puedes decorar el recipiente con papel de flores, diseños botánicos o con lo que más desees. Cuando esté seco realiza unos orificios en la parte inferior para permitir el drenaje del agua. Después, coloca el sustrato y la planta. Procura evitar que el recipiente permanezca constantemente encharcado para conservarlo en buenas condiciones.

Recipiente para objetos pequeños

Por último, tenemos esta idea con la cual vas a obtener un recipiente para guardar objetos pequeños. Tendrás que elegir un papel decorativo que combine con el espacio donde lo colocarás y adhiérelo sobre la lata previamente limpia. Una vez que esté seco aplica una capa de barniz transparente.