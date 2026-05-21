Por qué deberías mezclar cúrcuma y pimienta negra en tu próxima infusión

Las infusiones forman parte de la tradición de muchas culturas y perduran a pesar del paso de los años. Aunque muchas forman parte de la rutina alimentaria de cada día, la gran mayoría son empleadas con fines medicinales.

Esto se debe a que la naturaleza ofrece plantas, raíces y semillas con propiedades muy beneficiosas para el cuerpo humano. Es por eso que desde hace muchos años se emplean diversas especies para preparar infusiones que ayudan a prevenir y a tratar dolencias y enfermedades.

¿Cúrcuma y pimienta negra?

En esta oportunidad, una de las infusiones que toma protagonismo es la que se prepara con cúrcuma y pimienta negra. Cada uno de estos ingredientes aporta algo especial al organismo. La primera es reconocida por sus potentes propiedades antiinflamatorias y antioxidantes, mientras que instituciones médicas como la Clínica Cleveland (Estados Unidos) destacan que ayuda a combatir la inflamación crónica subyacente en afecciones como la osteoartritis y los trastornos digestivos, además de neutralizar los radicales libres que dañan las células.

En cuanto a la pimienta negra, posee cualidades antioxidantes, antiinflamatorias y estimulantes de la digestión. De acuerdo con informes de la Facultad de Medicina de la Universidad de Johns Hopkins, el beneficio más crítico y clínicamente relevante de la pimienta negra es su capacidad para aumentar de forma exponencial la biodisponibilidad de otros nutrientes; específicamente, se ha demostrado que la piperina mejora la absorción de la curcumina de la cúrcuma hasta en un 2000%, convirtiéndolas en una sinergia ideal para optimizar el bienestar general.

¿Cómo preparar la infusión?

Tras lo señalado anteriormente, la infusión que se prepara con cúrcuma y pimienta negra es utilizada por los siguientes beneficios:



Potente acción antiinflamatoria: Es ideal para recuperarse después de un entrenamiento intenso (como una buena sesión de running) o para aliviar la rigidez articular, ya que ambos compuestos bloquean distintas vías inflamatorias del organismo.

Aliado de la digestión: La piperina estimula las enzimas digestivas del páncreas, mientras que la cúrcuma reduce los gases y la hinchazón. Juntas, calman el tracto digestivo de forma muy eficiente.

Refuerzo antioxidante: Ayudan a combatir el estrés oxidativo celular, lo que se traduce en un sistema inmunológico más fuerte y una piel más sana.

Cómo preparar esta infusión

Calentar la base: 3-5 minutos.



Lleva a ebullición una taza de agua o tu bebida vegetal favorita (la de almendras o coco funciona de maravilla).

Añadir las especias: En infusión.



Baja el fuego y agrega media cucharadita de cúrcuma en polvo (o un trozo de raíz rallada) y una pizca generosa de pimienta negra recién molida.

Agregar el activador graso: Clave de absorción.



Suma media cucharadita de aceite de coco o de mantequilla clarificada (ghee). Esto garantizará que la curcumina se disuelva por completo.

Reposar y endulzar: 3 minutos.

