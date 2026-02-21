La infusión desinflamatoria ideal para llegar deshinchado a las vacaciones de Semana Santa

Resta poco más de un mes para que comiencen las vacaciones de Semana Santa. Sin embargo, además de planear un viaje para distenderse y descansar, las personas buscan la manera de llegar de la mejor manera a estas fechas y deshinchar el abdomen es una de las tareas a las que se encauzan.

Al respecto, no solos e incursiona en dietas sino que la madre naturaleza ofrece ciertas especies que pueden colaborar con este fin. Es por eso que una infusión, considerada desinflamatoria, toma el protagonismo como la ideal para llegar deshinchados a las vacaciones de Semana Santa.

¿Cómo reducir la hinchazón abdominal?

Desde el Instituto Mayo Clinic hacen referencia a la distensión del estómago como “la sensación de tener el estómago lleno”. Sus expertos afirman que “se trata de un aumento visible o medible del tamaño del abdomen” y que “las personas suelen describir los síntomas estomacales como distensión del estómago, especialmente si no se alivian al eructar, expulsar gases o tener deposiciones”.

Por tal motivo, las recomendaciones de los profesionales apuntan a eliminar ciertos alimentos que por lo general causan gases, consumir menos alimentos grasos, reducir temporalmente la ingesta de alimentos con alto contenido de fibra, realizar caminatas cortas después de las comidas, evitar las bebidas carbonatadas, no fumar y comer y beber despacio.

¿Qué infusión ayuda a deshinchar el abdomen?

Si la meta es llegar a las vacaciones de Semana Santa deshinchados o con el cuerpo desintoxicado, como suele decirse, no solo se pueden implementar las sugerencias precedentes o consultar con un médico. La naturaleza ofrece una raíz muy estudiada y que posee beneficios muy importantes para nuestro organismo.

Se trata del jengibre que contiene un potente compuesto llamado gingerol, que posee propiedades antioxidantes y reduce las enzimas inflamatorias, según un informe de la Cleveland Clinic (Estados Unidos). La dietista Candace O'Neill destaca que “el té de jengibre ofrece beneficios para la salud, especialmente si buscas alivio para afecciones inflamatorias o náuseas”.

¿Cómo prepara el té de jengibre?

Ingredientes



Jengibre fresco: Un trozo de unos 2 a 3 cm (aproximadamente el tamaño de tu pulgar).

Agua: 250 ml (1 taza).

Opcionales: Miel, limón o una ramita de canela.

Instrucciones



Preparación: Lava bien la raíz. No es estrictamente necesario pelarlo si es orgánico, pero si prefieres hacerlo, usa el borde de una cuchara para raspar la piel fácilmente.

Corte: Córtalo en láminas muy finas o, mejor aún, rallalo. Al rallarlo, liberas más aceites y compuestos activos (como el gingerol).

Infusión vs. Decocción: Pon el agua a hervir.

