Llegó el viernes 13 y muchas personas se declaran en alerta por considerarlo un día de mala suerte. Aunque existen diferentes apreciaciones sobre esta fecha, quienes son supersticiosos vivirán la jornada de una manera muy especial.

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La idea de que el viernes 13 atrae la mala suerte es una superstición profundamente arraigada en la cultura occidental, alimentada por una mezcla de folclore y referencias históricas, advierte Gemini. Esta Inteligencia Artificial (IA) permite analizar una vasta base de datos para conocer más sobre esta fecha que causa miedo.

¿El viernes 13 trae mala suerte?

Gemini precisa que en el cristianismo, el 13 se asocia con los asistentes a la Última Cena, mientras que el viernes fue el día de la crucifixión; esta combinación se terminó de consolidar en el imaginario popular durante el siglo XX a través de la literatura y el cine de terror.

“Curiosamente, este temor es tan específico que tiene su propio nombre científico: parascevedecatriafobia”, añade la IA. Además, remarca que en la práctica no existe ninguna evidencia estadística o científica que demuestre que ocurran más desgracias en esta fecha que en cualquier otra. “En países de habla hispana y en Grecia, el día ‘maldito’ suele ser el martes 13, mientras que en Italia es el viernes 17”, aclara.

Rituales para limpiar energías en viernes 13

Gemini, tras analizar diferentes bibliografías, concluyó que si alguien espera que algo salga mal en viernes 13, es más probable que preste atención a los pequeños incidentes negativos y los atribuya al calendario. De todos modos, son muchas las personas que consideran a esta fecha como una de gran carga energética, ideal para cerrar ciclos y purificar los espacios.

En este punto, la Inteligencia Artificial indica que al caer en un día regido por Venus, es un momento propicio para rituales que utilicen elementos naturales para transmutar lo negativo en armonía. Es por esto que Gemini presenta los tres rituales más efectivos para realizar este viernes 13 y limpiar sus energías negativas:

El círculo de sal y vinagre (limpieza de espacios): Este es un clásico de la transmutación. La sal absorbe la densidad energética, mientras que el vinagre corta cualquier estancamiento.



Qué necesitas: Un vaso de vidrio transparente, agua, sal gruesa y vinagre blanco.

Procedimiento: Llena un tercio del vaso con sal, otro tercio con vinagre y el resto con agua. Colócalo detrás de la puerta principal de tu casa o en el lugar donde sientas el ambiente más "pesado".

Clave: Déjalo ahí durante 24 horas. Si al día siguiente el vaso presenta burbujas o la sal trepa por las paredes del vidrio, significa que ha limpiado impurezas. Desecha el contenido por el drenaje.

Sahumerio de hierbas amargas y dulces: El humo es el vehículo más rápido para elevar la vibración de un lugar. El viernes 13 se recomienda una limpieza en dos pasos.



Limpiar: Quema ruda, romero o salvia seca. Recorre tu hogar desde el fondo hacia la entrada, pasando el humo por las esquinas y debajo de los muebles. Esto "barre" la negatividad.

Atraer: Una vez ventilado el lugar, quema un poco de canela o palo santo. Esto sella el espacio con energía cálida y protectora.

Baño de descarga con canela y laurel: Si sientes que la energía negativa está pegada a ti (cansancio injustificado o irritabilidad), un baño de inmersión o descarga es la solución.

