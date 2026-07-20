Cómo es la regla del 10% para regar tus geranios y que estallen de flores

Los geranios son una de las plantas más frecuentes que existen dentro del mundo de la jardinería, debido a que son muy atractivas y porque tienen un aroma único. En total, comprende más de 1000 especies y cuyo hábitat comprende todas las regiones templadas del mundo incluidas las zonas montañosas de los trópicos. Como se ha popularizado en muchos de los jardines, debemos mencionar cómo regarlas y la regla del 10% para que puedan estallar de flores durante la temporada.

Para continuar hablando de los geranios, debemos mencionar que es una de las flores más populares y versátiles para el hogar y el jardín; conocidos por sus bellas flores de colores y porque enamora con su rico aroma. Además, es una especie muy versátil y resistente a las altas temperaturas, por lo que muchas personas deciden tenerla en el jardín, de bajo mantenimiento y que todos desean tener. Su lugar de origen es Sudáfrica, pero que se extendió a otras regiones.

Para que los geranios puedan crecer fuertemente y florezcan durante esta temporada, debemos tener en cuenta que no requerirá de demasiados cuidados y es que al ser resistente al calor, es por eso que se han convertido en las principales protagonistas. Uno de los aspectos fundamentales es el riego, pero no necesitará de mucha agua para poder sobrevivir.

Por qué es importante el riego en los geranios

Tal como mencionábamos, el riego es fundamental para poder mantener fuerte los geranios, y si no llega a ser el adecuado, la floración se reduce y la planta comenzará a perder vigor, por lo que los especialistas en jardinería compartieron el método para aplicar la regla del 10%, un método que ayudará a mantener el sustrato con la humedad necesaria, sin caer en el exceso de agua.

Cómo es la regla del 10% del riego en geranios

El método del 10% de agua en el riego de los geranios consiste en que la cantidad de agua debe equivaler a este porcentaje del volumen de tierra de la maceta o la jardinera, lo que significa que una maceta con un solo geranio puede necesitar medio litro de agua, en tanto que una jardinera de unos 80 cm puede llegar a requerir cerca de 2, 5 litros. Además, se recomienda no echar el agua de una sola vez.