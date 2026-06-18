Estos son los cuidados que necesitan los geranios para florecer todo el verano

Con la llegada del verano los geranios se pueden ver afectados por lo que los cuidados son sumamente importantes. Las altas temperaturas pueden dañarlos sobre todo si están ubicados en el jardín o terraza. Es por esto que te vamos a contar sobre unos simples pasos para cuidarlos.

El mantenimiento juega un rol importante a la hora de que los geranios florezcan. Si bien son una especie que resisten a las altas temperaturas, el cuidado hará que estén bonitos y desarrollan una floración más espectacular.

¿Cómo cuidar los geranios en el verano?

Los geranios tienen un gran protagonismo en las terrazas y balcones por sus colores vivos. Es una planta es resistente tanto a la sequía como al calor, muy fácil de cuidar, por lo que es ideal para quienes no tienen experiencia en jardinería.

Ten en cuenta que en los días calurosos y noches tropicales hacen que la evaporación aumente. Si el suelo está demasiado deshidratado, el metabolismo de la planta se detiene. Entonces si las flores crecen en un suelo seco, se debilita y deben recurrir al agua almacenada.

Si bien son plantas que soportan sequías temporales sin sufrir daños permanentes, debemos mantener un riego constante durante estos días de calor, sin abusar de ello. Si el abono está fresco no es necesario regar, pero si está seco y caliente pues es momento de un riego.

El geranio florece casi todo el año.|(ESPECIAL/CANVA)

En cuanto al fertilizante ten en cuenta que un buen compost retiene muchas veces su propio peso en agua y sigue siendo estructuralmente estable, debido a una proporción equilibrada de poros gruesos y finos.

En el mercado puedes encontrar una gran cantidad de fertilizantes que debes ajustar al tipo de planta. Como en el verano hay una evaporación más elevada pues los expertos recomiendan abonar dos veces por semana con la mitad de la dosis de abono líquido que una vez con la cantidad completa, ya que esto evita una evaporación total en menor tiempo.