Cómo usar jengibre como abono natural para acelerar el crecimiento de tus plantas

Las plantas son una de las grandes maravillas de la naturaleza. Su amplia variedad de especies ofrecen belleza, aromas y grandes beneficios para la salud de las personas y de la misma Tierra. No solo ahora en primavera pueden apreciarse, sino que su versatilidad nos permite verlas durante todo el año.

Es en este punto que los expertos en jardinería ponen de relieve diferentes trucos y alternativas para garantizar el nacimiento, el crecimiento y la vida de las plantas. Como se mencionó, en muchos casos es la misma naturaleza la que provee los elementos para su protección.

Plantas en crecimiento

Ya sea en tu jardín o en el interior de tu casa, las plantas requieren que imitemos su entorno natural para que crezcan sanas. Esto quiere decir que debemos prestar atención a tres pilares: luz, agua y sustrato.

@mijardinfacilenlacasa Abono casero con jengibre y canela para activar la floración. ¿Tus plantas no florecen como antes? Dales un impulso natural con este potente abono casero hecho con ingredientes que despiertan la energía de floración. Necesitarás: 1 trozo pequeño de jengibre fresco (rico en nutrientes y estimulante del crecimiento). 1 cucharadita de canela en polvo (fungicida natural y regeneradora de raíces). 1 litro de agua. Preparación: 1. Corta el jengibre en trozos y licúalo con el litro de agua. 2. Cuela la mezcla y añade la canela en polvo. 3. Deja reposar por 2 horas. 4. Usa esta agua para regar tus plantas cada 15 días. Beneficios: - Estimula la floración natural. - Fortalece raíces y brotes nuevos. - Protege contra hongos y bacterias. - Mejora la absorción de nutrientes del suelo. Ideal para: orquídeas, geranios, anturios, bugambilias, y cualquier planta que quieras ver llena de flores. #JardineríaNatural #AbonoCasero #PlantasFelices #Floración #JengibreYCanela #AmorVerde ♬ sonido original - Mi Jardin Fácil en la Casa

En torno al sustrato, que es la tierra en la que crecen nuestras plantas, los expertos aconsejan evitar el riego excesivo y aplicarle fertilizantes durante las épocas de crecimiento (primavera y verano).

Fertilizante de jengibre

Uniendo lo señalado anteriormente, toma gran relevancia los beneficios que posee el jengibre para el crecimiento de diferentes especies. Este tallo subterráneo se emplea con fines medicinales y culinarios, revela un informe de la Secretaría de Agricultura (México), pero también puede emplearse como un fertilizante natural.

Si tu objetivo es hacer que tus plantas crezcan fuertes y sanas, el jengibre se convierte en una gran opción como un fertilizante casero debido a que posee propiedades antifúngicas. Los expertos en jardinería aconsejan aplicar el jengibre triturado directamente en el sustrato de las plantas.

El jengibre comenzará a descomponerse en la tierra y así la enriquecerá. Además, sus restos modificarán la microbiota del sustrato, poniendo freno a los microorganismos dañinos y potenciando al máximo la actividad de los microbios buenos. Este abono natural es muy sencillo de aplicar y sus beneficios son muy importantes.