Cómo maquillar ojos encapotados para levantar la mirada

Todo lo que podamos hacer para vernos mejor siempre es bienvenido. Hábitos, alimentación mejorada, productos y técnicas de maquillaje, manicura o peinado son solo algunas de las tantas acciones que pueden llevarnos a otro nivel.

La clave de vernos bien es lograr que nuestra autoestima se encuentre en un nivel óptimo y que nuestra imagen siempre sea positiva ante los demás. El mundo de la belleza no deja de mostrarnos nuevas tendencias y es por eso que muchas personas van tras ellas, probando cambios que en muchos casos son significativos.

¿Hay que variar el estilo de maquillaje?

En el caso del maquillaje, este rubro es uno de los que más ha crecido en los últimos años. Las redes sociales han sido un gran impulsor de este ya que parece que todo pasa por la imagen, por cómo nos mostramos y por cómo nos ven.

Ante esto, en este ambiente afirman que es totalmente aconsejable variar el estilo de maquillaje, ya que funciona como una herramienta dinámica de expresión personal y adaptabilidad. Además, remarcan que cambiar de look permite ajustar nuestra imagen a diferentes contextos, asegurando que nuestro aspecto siempre esté alineado con la energía del momento.

¿Cómo maquillar ojos encapotados?

De todos modos, hay que tener en cuenta el tipo de piel y las facciones que tenemos para saber qué estilos y productos elegir. En este punto, cuando una persona tiene ojos encapotados o caídos (también conocidos como hooded eyes) el maquillaje debe tener un objetivo especial: crear la ilusión óptica de un párpado móvil más amplio y elevar la esquina externa para "abrir" y levantar la mirada.

Al respecto, los expertos explican que cuando el párpado fijo cae sobre el móvil, las técnicas tradicionales de maquillaje suelen perderse al abrir el ojo. Por eso, el secreto está en trabajar con el ojo completamente abierto y mirando al frente, algo que la siguiente guía paso a paso puede ayudarte a conseguir:

La preparación - El lienzo perfecto: El exceso de piel en la zona del párpado genera más fricción y acumulación de oleosidad, lo que hace que las sombras se cuarteen o desaparezcan.



Aplica una prebase de ojos (primer): Es innegociable. Si no tienes, un toque de corrector fluido sellado con una capa muy fina de polvo traslúcido funcionará.

La técnica de la "Falsa Cuenca" (Cut Crease Difuminado): Como tu cuenca natural queda oculta por el pliegue, el truco es dibujar una nueva cuenca visual más arriba.



Mira al frente en el espejo: No cierres el ojo ni estires la piel hacia arriba.

Sombra de transición (mate mediano): Con un pincel difuminador, aplica un tono marrón claro o taupe justo por encima de tu pliegue real, sobre el hueso de la ceja (párpado fijo). Al hacerlo con el ojo abierto, te aseguras de que el color sea visible.

Difumina hacia las sienes: Lleva la sombra hacia afuera y hacia arriba en un ángulo diagonal (como apuntando al final de tu ceja). Esto genera un efecto lifting instantáneo.

Dar profundidad en la esquina externa: Sombra oscura (mate): Usa un tono más oscuro (marrón chocolate, gris oscuro) para marcar una "V" externa.



El truco del ángulo: Coloca el pincel en la esquina externa de las pestañas inferiores y proyecta una línea imaginaria hacia la sien. No bajes nunca la sombra de esa línea, ya que eso entristecerá la mirada. Difumina esa "V" hacia adentro, fundiéndola con la falsa cuenca.

Iluminar el párpado móvil y el lagrimal: Sombra clara (mate o satinada): Aplica un tono beige, vainilla o champagne en los dos tercios internos del párpado móvil (desde el lagrimal hasta el centro). Al aclarar esta zona profunda, visualmente "sale" hacia adelante.



Punto de luz: Ilumina el lagrimal para separar y abrir más los ojos.

El delineado ideal: "Foxy Eyes" o Delineado flotante: El clásico cat-eye grueso suele cortarse o desaparecer con el pliegue del ojo encapotado. Prueba estas alternativas:



Delineado invisible (Tightlining): Rellena la línea de agua superior con un lápiz negro de larga duración. Esto define la mirada y hace que las pestañas parezcan más densas sin quitar espacio al párpado móvil.

Delineado difuminado o Foxy: En lugar de un delineador líquido pesado, usa una sombra oscura y un pincel biselado. Haz una línea muy fina a ras de las pestañas y, al llegar al final, saca una colita corta y recta (no muy curva) que nazca desde la línea de pestañas inferiores hacia afuera.

Técnica del "Batwing" (Ala de murciélago): Si usas delineador líquido, aplícalo con el ojo abierto. Al pasar por el pliegue, la línea hará un pequeño quiebro o escalón. Al cerrar el ojo parecerá una silueta de ala de murciélago, pero al abrirlo se verá perfectamente recta y limpia.

Pestañas - Las grandes aliadas: Las pestañas son el marco que camufla por completo el párpado encapotado.

