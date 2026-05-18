Si quieres llevar el pelo corto después de los 50, estos son los 5 cortes que rejuvenecen

Expertos en peluquería coinciden en que, después de los 50 años, los cortes de pelo corto que más rejuvenecen son aquellos que aportan movimiento, volumen estratégico y contornos suaves, evitando líneas demasiado rígidas o estilos excesivamente planos. Looks como el pixie largo, el bob texturizado o el bixie están entre los más recomendados por profesionales del sector.

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Referentes del estilismo como Chris McMillan (hairstylist de celebridades), la directora creativa Anele Gomes de Tresemmé Future Stylists Fund y especialistas editoriales de Modern Salon coinciden en que la textura y la naturalidad dominan las tendencias actuales. Estos son los cortes de pelo que rejuvenecen y estan dando qué hablar.

¿Cuáles son los mejores cortes de pelo corto para las mujeres de 50 años?

Los profesionales explican que un buen corte puede ayudar a aportar luminosidad visual al rostro, enmarcar los pómulos y crear una sensación de mayor vitalidad. Estos son los 5 looks que más recomiendan los estilistas:



Pixie largo con capas suaves: aporta ligereza y estructura. Este corte deja más longitud en la parte superior para generar movimiento y suavizar las facciones. Es ideal para quienes buscan un look moderno sin perder feminidad. Bob francés texturizado: elegante y fácil de peinar. Llega a la altura de la mandíbula o un poco más abajo, con puntas ligeras y acabado natural. Según Modern Salon, es uno de los cortes más versátiles de los últimos años. Bixie cut: mezcla entre pixie y bob. Combina la frescura del cabello corto con un poco más de longitud y volumen, ideal para quienes buscan transición desde una melena más larga. Short shag: movimiento y efecto rejuvenecedor. Con capas desestructuradas y textura, este estilo ayuda a crear volumen en cabellos finos. Bob con flequillo lateral: suaviza la expresión. El flequillo diagonal ayuda a enmarcar la mirada y aporta un efecto visual más fresco.

¿Qué deben tener en cuenta las mujeres mayores de 50 antes de cortar su cabello?

Los estilistas insisten en que el mejor corte no depende solo de la moda, sino de cómo responde el cabello en esta etapa. Estos son los factores que recomiendan analizar:



La densidad del cabello: elegir un corte que favorezca el volumen. Si el cabello ha perdido cuerpo, los cortes con capas suelen funcionar mejor.

elegir un corte que favorezca el volumen. Si el cabello ha perdido cuerpo, los cortes con capas suelen funcionar mejor. La textura natural: trabajar con el tipo de cabello, no contra él. Ondas, rizos o cabello lacio pueden potenciarse con técnicas diferentes.

trabajar con el tipo de cabello, no contra él. Ondas, rizos o cabello lacio pueden potenciarse con técnicas diferentes. El mantenimiento diario: encontrar un estilo práctico. Algunos cortes requieren más peinado que otros.

encontrar un estilo práctico. Algunos cortes requieren más peinado que otros. La forma del rostro: equilibrar proporciones. Los profesionales suelen adaptar el contorno del corte según pómulos, mandíbula o frente.

La estilista Sally Hershberger sostiene que el cabello corto bien diseñado puede transmitir seguridad, sofisticación y energía. Por eso, hoy los expertos coinciden en que después de los 50, un buen corte no busca esconder la edad, sino potenciar la personalidad y resaltar lo mejor de cada rostro.