3 ideas para reutilizar las latas de atún en casa

Desde hace unos años uno de los grandes discursos es el del reciclaje-reutilización. Ya sea por temas de reducción de residuos o por ahorro en cuanto a elementos que se pueden hacer con este tipo de materiales, pero se ha vuelto tendencia otra vez en redes y espacios mediáticos diversos. Por ello, aprende las 3 mejores formas de reutilizar tus siempre consumidas latas de atún.

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¿Cómo reutilizar tus latas de atún en casa?

Hoy existe una tendencia (DIY) que anima a las personas a realizar algunos objetos o utensilios para el hogar, pero con materiales reciclados y con tus propias manos. Espacios como TikTok se han vuelto aulas virtuales de este tipo de actividades. Por ello ahí van 3 propuestas para reciclar tus latas de atún.

Latas reutilizadas: mini macetas

Probablemente en tu casa no tengas espacios tan grandes pero quieres tener verde o colores vivos en tus espacios. Para eso tu lata pequeña, mediana o grande de atún te servirán como mini macetas. Allí lo único que debes hacer, son unos cuantos agujeros, pues requiere drenaje. Y sin mayor problema… decorarlas a tu gusto.

Latas reutilizadas: porta velas

Un aspecto importante para reutilizarles es lavarlas muy bien, pues el atún deja una sensación grasosa y también huele fuerte. Por ello, tras lavarlas y dejarlas secar perfectamente, estos porta velas con latas podrían hacerse tan solo con velas pequeñas o hasta medianas. Igualmente, se pueden adornar al gusto.

@nag.puntillismo Lo simple también puede transformarse ✨ Una lata olvidada, pintura, puntitos y mucha intención. Así nacen objetos únicos que acompañan momentos de calma y energía 🌿🕯️ ♻️ Reciclar también es crear con conciencia. 👉 Contame en los comentarios: ¿te animarías a transformar algo que hoy ibas a tirar? ♬ Early Morning - LuLuMusic

Latas reutilizadas: organizadores para objetos

En los hogares siempre se coleccionan objetos pequeños como clips, tornillos, monedas, cosas de papelería y hasta lazos pequeños para amarrar cosas. Por ello se pueden reutilizar como pequeños contenedores. Allí también se recomienda quitar, eliminar o limar los bordes que quedan filosos. Con ese detalle no existirá mayor complicación para meter y sacar la mano en recipientes que pueden generar cortes no deseados… incluso para cuidar a los más pequeños de la casa.