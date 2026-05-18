Los expertos coinciden: esto es lo que debes hacer para cuidar el cabello después de los 40

Dermatólogos, tricólogos y estilistas especializados coinciden en que, después de los 40 años, el cuidado del cabello debe enfocarse en mantener la hidratación, proteger la fibra capilar, cuidar el cuero cabelludo y adaptar los productos a las nuevas necesidades del pelo. La meta ya no es solo estética: también se trata de preservar la calidad y resistencia del cabello a largo plazo.

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La dermatóloga Francesca Fusco (Wexler Dermatology, Nueva York), la American Academy of Dermatology (AAD) y la International Association of Trichologists han estudiado cómo los cambios hormonales y el envejecimiento natural afectan la salud capilar. Esta es la rutina a seguir para cuidar el cabello después de los 40 años.

¿Cómo cuidar el cabello después de los 40 años, según los expertos?

Con la edad, el cuero cabelludo puede producir menos sebo natural, lo que puede hacer que el cabello se sienta más seco, quebradizo o con menos volumen. Estas son las recomendaciones más importantes



No saltarse el acondicionador: mantener la fibra hidratada. El cabello puede perder parte de su lubricación natural, por lo que usar acondicionador ayuda a reducir la fragilidad y mejora la elasticidad.

mantener la fibra hidratada. El cabello puede perder parte de su lubricación natural, por lo que usar acondicionador ayuda a reducir la fragilidad y mejora la elasticidad. Cuidar el cuero cabelludo: la salud del cabello comienza desde la raíz. Los tricólogos recomiendan limpiar bien el cuero cabelludo para evitar acumulación de grasa, residuos o células muertas que puedan afectar el crecimiento.

la salud del cabello comienza desde la raíz. Los tricólogos recomiendan limpiar bien el cuero cabelludo para evitar acumulación de grasa, residuos o células muertas que puedan afectar el crecimiento. Reducir el uso de calor extremo: prevenir el debilitamiento. Planchas, rizadores y secadores a altas temperaturas pueden dañar una fibra capilar que ya puede estar más sensible.

prevenir el debilitamiento. Planchas, rizadores y secadores a altas temperaturas pueden dañar una fibra capilar que ya puede estar más sensible. Elegir productos nutritivos: adaptar la rutina. Usar ingredientes como ceramidas, proteínas hidrolizadas, ácido hialurónico, aceites ligeros y péptidos capilares. Suelen ser recomendados por dermatólogos capilares.

¿Qué cambios sufre el cabello después de los 40 años?

La ciencia explica que el envejecimiento capilar puede manifestarse de distintas formas según la genética, la alimentación, el estrés y los cambios hormonales. Estas son las señales que observan los especialistas:



Menor densidad capilar: puede haber menos volumen. Según la American Academy of Dermatology , algunas personas experimentan una disminución progresiva en la densidad del cabello.

puede haber menos volumen. Según la , algunas personas experimentan una disminución progresiva en la densidad del cabello. Mayor resequedad: pérdida de lípidos naturales. El cabello puede sentirse más áspero o apagado.

pérdida de lípidos naturales. El cabello puede sentirse más áspero o apagado. Cambios en la textura: el pelo puede volverse más fino o rebelde. Algunas personas notan rizos distintos, encrespamiento o pérdida de definición.

el pelo puede volverse más fino o rebelde. Algunas personas notan rizos distintos, encrespamiento o pérdida de definición. Mayor sensibilidad a tratamientos químicos: más cuidado con tintes o decoloraciones. Los estilistas recomiendan espaciar procesos químicos agresivos y reforzar con tratamientos reparadores.

La dermatóloga Francesca Fusco explica que el cabello envejece de forma similar a la piel: pierde fuerza, hidratación y capacidad de reparación. Por eso, después de los 40, una rutina bien adaptada puede marcar una gran diferencia no solo en la apariencia del cabello, sino también en su salud a largo plazo.