Cómo pintar cabello con papel crepe

El mundo de la belleza es muy amplio y el ámbito específico del cabello todavía más. Ante eso, de nueva cuenta surgieron en tendencias algunos tutoriales que explican la forma de pintarse el cabello gracias al papel crepe. Muchos no creen que funcione, pero he aquí la forma de hacerlo de manera correcta para lucir muy bien sin necesidad de someter tu melena a un procedimiento muy hostil.

¿Cómo pintarse el cabello con papel crepe?

El procedimiento explicado rápidamente por la IA de Google argumenta que primero debes quitarle el pigmento al papel crepe con agua caliente. Posteriormente debes sumergir tu cabello en dicho tinte durante unos minutos. Pero se advierte que esto funciona bien con tonos claros o degradados, pues en oscuros apenas se percibe.

¿Qué materiales necesito para pintar mi cabello con papel crepe?

Tijeras

Una toalla vieja o playera oscura

Guantes de plástico

Un recipiente hondo (que no importan que se ensucie)

Pliegos de papel crepe con el color de tu preferencia

con el color de tu preferencia Una taza de agua

Una cacerola pequeña

¿Cómo pintarse el cabello con papel crepe… paso a paso?