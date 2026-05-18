Cómo pintar cabello con papel crepe
Se viralizaron algunos videos donde se utiliza papel crepe para pintar el cabello, por ello algunos se preguntan si realmente funciona. He aquí la respuesta.
El mundo de la belleza es muy amplio y el ámbito específico del cabello todavía más. Ante eso, de nueva cuenta surgieron en tendencias algunos tutoriales que explican la forma de pintarse el cabello gracias al papel crepe. Muchos no creen que funcione, pero he aquí la forma de hacerlo de manera correcta para lucir muy bien sin necesidad de someter tu melena a un procedimiento muy hostil.
¿Cómo pintarse el cabello con papel crepe?
El procedimiento explicado rápidamente por la IA de Google argumenta que primero debes quitarle el pigmento al papel crepe con agua caliente. Posteriormente debes sumergir tu cabello en dicho tinte durante unos minutos. Pero se advierte que esto funciona bien con tonos claros o degradados, pues en oscuros apenas se percibe.
¿Qué materiales necesito para pintar mi cabello con papel crepe?
- Tijeras
- Una toalla vieja o playera oscura
- Guantes de plástico
- Un recipiente hondo (que no importan que se ensucie)
- Pliegos de papel crepe con el color de tu preferencia
- Una taza de agua
- Una cacerola pequeña
@dannycriispin Pintandome el pelo con papel crepé JAJJA #humor #comedia #cambiodelook #sarcasmo ♬ sonido original - Danny Crispin
¿Cómo pintarse el cabello con papel crepe… paso a paso?
- Prepara tu ropa y el espacio - Ponte una playera vieja y pon un plástico amplio en tu área de trabajo para no manchar accidentalmente.
- Corta el papel - Con unas tijeras corta el papel en trozos pequeños. Mientras más papel uses, más concentrado quedará el tinte.
- Calienta el agua - Vierte el agua en la cacerola para calentar el líquido poco antes de que comience a hervir.
- Extrae el color - Vierte el agua caliente en el recipiente hongo y añade los pedacitos de papel crepe. El agua absorberá de inmediato el pigmento cuando se revuelva bien con una cuchara vieja. Deja reposar la mezcla entre 15 y 20 minutos.
- Sumerge tu cabello - Teniendo tu melena limpia y seca, sumerge tus mechones directamente y así te quedarás entre 10 y 15 minutos para que la fibra absorba bien el tono.
- Paso final - Saca el cabello del agua y ponlo directamente en la toalla vieja. Con eso se quitará el exceso de agua sin escurrir y no te enjuagues con agua limpia. Seca al aire libre o fija el tono con una secadora.