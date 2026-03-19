Evita estas flores en Primavera si tienes alergias

Esta época es muy bonita por el renacer de algunos elementos naturales. El color invade las calles, los campos y todos los sitios que ven cómo la Primavera entra en acción desde la mañana del 20 de marzo. Sin embargo, los que no disfrutan mucho de estos días son los que padecen alergias, por ello se recomiendan los siguientes aspectos para cuidar de algunas flores a estas personas.

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¿Por qué las personas con alergias sufren con algunas flores en la Primavera?

Las personas que realmente tienen un conflicto (y dependiendo el grado de complicación) directo con la Primavera son los que padecen asma. El aire se llena de diminutas partículas que producen complicaciones respiratorias, tos y hasta opresión en el pecho.

Las alergias proliferan por las características indicadas, provocadas por el aumento de temperaturas que exponen de manera más constante a las personas condicionadas médicamente. Por ello se les recomienda estar atentos a las indicaciones de su doctor y alejarse en la medida de lo posible de los elementos generadores de problemas.

¿Qué flores afectan a las personas que padecen alergias?

La flor número uno en generar problemas a los alérgicos es el girasol. Pese a que contienen un polen más pesado, forman parte de la familia de las asteráceas, las cuales son conocidas por su potencial alergénico. Por eso es importante recordar que son más peligrosas a finales del verano y principios del otoño. Incluso ocurre que en productos derivados como aceites o semillas, existen reacciones alérgicas en individuos extremadamente sensibles a esta sustancia.

Otras flores que pertenecen a la familia de los girasoles son las siguientes:

Margarita

Manzanilla

Solidago

¿Qué flores no provocan complicaciones a las personas con alergias?

Hablando específicamente de flores que están presentes de manera clara en la Primavera, estas son opciones que representan un riesgo nulo de complicaciones para las alergias.