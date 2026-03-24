La educación de los niños no solo se enfoca en el aprendizaje de saberes dentro de la escuela. Desde edad muy temprana los pequeños comienzan a aprender a ser integrantes de una sociedad por lo que es la familia el primer contacto educativo que poseen.

Además de valores, costumbres y creencias, la familia imprime una gran influencia en el aprendizaje y desarrollo de los niños. En este punto, los juegos tienen cierto protagonismo y es por eso que saber escoger un juego de mesa, por dar un ejemplo, resulta de tanta importancia.

¿Por qué trabajar la paciencia en niños?

La Inteligencia Artificial (IA) se pone de nuestro lado en este tema porque ayuda a analizar diversas fuentes de información y nos ofrece una conclusión. Trabajar la paciencia en los niños aparece como un paso muy necesario para lograr una mayor capacidad de concentración y empatía ya que “un niño paciente puede escuchar mejor a los demás, respetar turnos y colaborar en equipo con mayor armonía, lo que facilita la construcción de relaciones sólidas”, revela Gemini.

La aplicación de IA añade que “esta virtud está estrechamente ligada a la toma de decisiones reflexiva; al no buscar la gratificación instantánea, desarrollan un pensamiento crítico que les permite evaluar situaciones con calma, reduciendo el estrés y aumentando sus probabilidades de éxito en proyectos a largo plazo”.

¿El mejor juego de mesa para los niños?

Ante lo expuesto, no quedan dudas de la importancia que tiene trabajar la paciencia en los niños, además de aumentar su coeficiente intelectual. Es en este punto que Gemini fue consultado por cuál sería el juego de mesa más adecuado para trabajar estos aspectos.

“No existe un único juego ‘mágico’, pero si buscas una herramienta que combine el rigor del entrenamiento cognitivo con la disciplina emocional, el Ajedrez sigue siendo el estándar de oro”, remarcó la Inteligencia Artificial. Gemini dio a conocer que el Ajedrez es el juego que más estudios respaldan para elevar el razonamiento lógico y la memoria de trabajo.

