Por esta razón en Semana Santa tapan a los santos con mantas moradas

Semana Santa es una temporada importante dentro de la religión, ya que es un periodo en el que se conmemora la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo dentro de la religión católica, donde se hacen diversas ceremonias y eventos al respecto.

Sin embargo, es usual que en esta temporada los santos de las iglesias sean cubiertos por mantas moradas, acción de la que muchos desconocen la razón. Para aclarar todas las dudas, vamos a detallar por qué se hace.

¿Por qué se tapan los santos de las iglesias?

Al entrar a las iglesias, observarás que todos los santos son cubiertos con mantas moradas, acción que desde hace varios años se realiza solamente en Semana Santa, pero que pocos conocen el porqué.

Ya es posible verlo en todas las iglesias. Por un lado, dicha manta y su color característico representan la penitencia y el luto que se hace por la pasión de Cristo, por lo que se invita al público a evitar las distracciones ante el sacrificio de Jesús y en el proceso de conversación.

Por esa razón vemos que en todas las iglesias dichas figuras religiosas suelen ser tapadas, evitando que nuestra mirada pueda distraerse con facilidad, y al mismo tiempo refuerza el luto que se vive por lo que vivió Cristo.

¿Qué días se tapan los santos para Semana Santa?

Usualmente, se suele hacer desde el quinto domingo de Cuaresma, pero algunas iglesias han optado por tapar a los santos con las mantas moradas el Domingo de Ramos. La tradición se va a mantener hasta el Viernes Santo.

Es importante entender que las fechas cada año cambian en las celebraciones de Semana Santa; por lo tanto, desde el 22 de marzo será posible ver que varias iglesias ya habían cubierto las imágenes, terminando oficialmente hasta el 3 de abril, donde nuevamente veremos las representaciones religiosas. Ahora ya vas a entender las razones de dichas acciones, las cuales tienen un importante mensaje para el catolicismo.