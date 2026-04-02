Los 3 mejores juguetes caseros para estimular mentalmente a tu mascota

El cuidado de nuestras mascotas se ha tornado tan importante como el de nuestros propios hijos. Es que los perros y gatos ya no son simples animales domesticados sino que se han transformado en integrantes de la familia.

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Es por eso que además de que el trato hacia ellos ha cambiado, los especialistas remarcan que una tenencia responsable no solo se nutre de amor, una buena alimentación y controles de salud. Nuestras mascotas también requieren de una estimulación mental y es la Inteligencia Artificial (IA) la que nos amplía su importancia.

¿Por qué estimular la mente de nuestra mascota?

“La estimulación mental es fundamental para el bienestar de tu mascota porque previene el aburrimiento y las conductas destructivas derivadas del estrés o la ansiedad”, precisa Gemini. Esta aplicación abordó el tema desde distintas bases de información y confirmó que, al igual que el ejercicio físico, los desafíos cognitivos ayudan a canalizar su energía de forma positiva, manteniendo su cerebro activo y saludable.

Gemini destaca que esto es especialmente importante para evitar el sedentarismo y fomentar la confianza en animales de todas las edades. Además, “dedicar tiempo a actividades que pongan a prueba su inteligencia fortalece profundamente el vínculo entre el dueño y el animal”.

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Es en este punto que Gemini hace hincapié en que resolver problemas juntos o aprender nuevos trucos mejora la comunicación y la empatía mutua, logrando que la mascota se sienta más integrada en el hogar.

La Inteligencia Artificial revela que “una mascota mentalmente estimulada suele ser más equilibrada, sociable y capaz de adaptarse a diferentes entornos con mayor facilidad”. Por ello, destaca tres ideas prácticas, seguras y efectivas para poner a prueba su ingenio:

El dispensador de premios con botella: Este juguete es un clásico para fomentar la resolución de problemas. Ayuda a que la mascota aprenda a manipular objetos para obtener una recompensa.



Qué necesitas: Una botella de plástico limpia (sin etiquetas ni anillos de seguridad) y snacks secos.

Cómo hacerlo: Realiza pequeñas perforaciones en el cuerpo de la botella, un poco más grandes que el tamaño del snack. Introduce los premios y cierra la tapa.

El desafío: Tu mascota deberá rodar o golpear la botella con las patas o el hocico para que los premios caigan por los agujeros.

La "Alfombra de Olfato" (Snuffle Mat) casera: El olfato es el sentido más desarrollado en perros y gatos. El trabajo de nariz reduce los niveles de estrés y agota físicamente más que una caminata larga.



Qué necesitas: Una base de rejilla (puede ser un escurridor de platos o un trozo de fieltro con cortes) y tiras de tela vieja o trapillo.

Cómo hacerlo: Anuda las tiras de tela a la base de forma que queden muy juntas, creando una superficie densa y "peluda".

El desafío: Esconde trozos de comida entre las telas. Tu mascota tendrá que usar su nariz para rastrear y rescatar cada bocado, manteniéndola concentrada por varios minutos.

El puzle de la huevera o molde para muffins: Este es ideal para mascotas que comen demasiado rápido o que necesitan un reto de motricidad fina.

