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Así debes maquillar los ojos en el verano para que no lo arruine el sudor

Es importante que utilices los productos correctos para poder llevar a cabo un maquillaje ideal.

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Los productos son importantes.|Pexels

Escrito por: Agustina Morán | Marktube

La llegada del verano nos lleva a estar más tiempo al aire libre y enfrentarnos a las altas temperaturas. Con esta situación lo que se ve afectado es el maquillaje ya que la humedad y el sudor lo arruinan rápidamente. Es por esto que te vamos a contar un truco para maquillar tus ojos en estos días.

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Con el calor la zona de los párpados transpira y se produce más grasa por lo que las sombras se acumulan en los pliegues, el delineador se corre o las máscaras de pestañas dejan manchas.

¿Cómo maquillar los ojos en el verano?

Uno de los pasos que no debes pasar por alto es el de elegir correctamente los productos:

  • Elegir delineadores waterproof; se recomienda utilizar fórmulas waterproof o de larga duración para evitar manchas o líneas.
  • Utilizar sombras en crema: este estilo se adhiere mejor que las sombras en polvo. Las fórmulas de larga duración o waterproof resisten mejor la humedad y el sudor.
  • Apostar por máscaras de pestañas de larga duración: estas fórmulas soportan el sudor, la humedad e incluso actividades acuáticas. Además de evitar manchas, ayudan a mantener la curvatura y definición de las pestañas durante más tiempo.
Maquillaje

  • Sellar el maquillaje para los días de calor: luego de las sombras y el delineado se aplica un spray fijador para aumentar la duración.
  • Optar por maquillajes ligeros: esta opción es muy cómoda, pero también tiene menos posibilidades de deteriorarse con el sudor.

Paso a paso para que tu maquillaje dure

Limpia la piel: limpia el rostro y la zona de los ojos para eliminar restos de grasa, sudor o impurezas.

Hidrata el contorno de ojos: utiliza una crema hidratante ligera para mantener la piel suave y que el maquillaje no se cuartee. Espera a que el producto se absorba.

Aplica una prebase para párpados: la prebase o primer controlan la grasa, ayuda a que se fije mejor la sombra y que no se acumule en los pliegues del párpado.

Corrige e ilumina la mirada: aplica un poco de correcto de ojeras y difumínalo. Esto ayudará a unificar el tono de la piel y aportará un aspecto más fresco y descansado.

Maquillaje

Utiliza sombras de larga duración; los tonos neutros, tierra, dorados o bronce son ideales para los meses de verano porque aportan luminosidad y naturalidad.

Delinea los ojos con productos resistentes al agua; utiliza el delineador waterpoof.

Aplica mascara para pestañas waterpoof

Sella el maquillaje; si tu piel es grasa puede colocar un poco de polvo traslúcido.

Utiliza un spray fijador; termina este procedimiento con spray fijador.

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