Michelle y Ricardo están listos para lo más duro de la competencia en MasterChef 24/7: ¡preparan sus CARTAS FUERTES!

Michelle y Ricardo saben que la competencia en MasterChef 24/7 se pondrá muy dura en estas semanas : las rivalidades y el estrés ya comenzaron a dejar su huella en todos los competidores y, por eso, lanzaron un fuerte mensaje... ¡aún no sacan sus mejores platillos, así que sus rivales no deben tener tanta confianza!

¿Qué dijeron Michelle y Ricardo de su estrategia en MasterChef 24/7?

En un momento de chisme que ambos compartieron en la sala, tanto Michelle y Ricardo fueron muy claros al asegurar que todavía no han llegado a su "prime" en los retos de MasterChef 24/7, pues todavía tienen muchas recetas muy buenas para impactar a los jueces.

"Han de estar enojadísimos conmigo porque no he estado sacando mis cartas, pero acuérdense: es mejor paso que dure y no que madure, y decía mi abuelita: es mejor una gotita, que un goterón, ahí viene lo bueno de nosotros, nomás espérense", dijo Ricardo.

Tanto Michelle como Ricardo se ganaron el temible mandil negro de MasterChef 24/7 en la competencia, por lo que la eliminación es un riesgo real para los dos; sin embargo, ambos se mostraron con una buena actitud.

"Se acuerdan de mí si logramos seguir en la próxima semana, Mich… entonces ahí verán", concluyó Ricardo.

Mich y Ricardo se convirtieron en dos de los cocineros más polémicos de MasterChef 24/7 tanto por su actitud con sus compañeros como por sus prácticas en la cocina: a cada rato los reprenden por su falta de higiene y, además, sus recetas no acaban de cuajar del todo... ¿crees que cambie esta situación o no?

¿Quién es la conductora y los jueces de MasterChef 24/7?

Al igual que en otras ediciones, el equipo de jueces está compuesto por Poncho Cadena, Zahie Téllez y Adrián Herrera; por otro lado, la conducción conservó a Claudia Lizaldi como presentadora estelar de MasterChef México 24/7 2026.

¿Dónde ver el 24/7 de MasterChef México 2026?