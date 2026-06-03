5 cortes de cabello con efecto ‘lifting’ que estilizan el rostro después de los 40

Después de los 40 años, muchas personas buscan cortes de cabello que ayuden a suavizar las facciones, aportar frescura y generar un efecto rejuvenecedor sin necesidad de cambios extremos. En este sentido, existen ciertos estilos que destacan por crear un efecto visual conocido como lifting capilar, una técnica que ayuda a elevar ópticamente los rasgos y aportar mayor armonía al rostro .

Los 5 cortes de cabello con efecto lifting que favorecen después de los 40

De acuerdo con información de ELLE, los cortes que incorporan capas estratégicas, movimiento alrededor del rostro y volumen en zonas clave pueden ayudar a estilizar las facciones y aportar una apariencia más joven y luminosa.

1. Long bob con capas suaves: El long bob continúa siendo uno de los cortes más favorecedores para rejuvenecer el rostro. Su longitud a la altura de los hombros aporta equilibrio visual, mientras que las capas suaves generan movimiento y evitan que el cabello luzca pesado.

Así luce el long bob con capas suaves.|(ESPECIAL/Pinterest)

2. Corte mariposa: El popular butterfly cut se caracteriza por sus capas largas que enmarcan el rostro de forma estratégica. Este corte ayuda a crear volumen en la parte superior de la cabeza y aporta un efecto de elevación natural en las facciones. Además, permite conservar el largo del cabello sin renunciar al movimiento.

3. Bob desfilado: Los bobs con puntas desfiladas ayudan a suavizar los contornos del rostro y aportan una imagen más fresca. Gracias a su estructura ligera, generan un efecto visual que estiliza especialmente la mandíbula y las mejillas.

4. Shag moderno: El corte shag ha evolucionado hacia versiones más elegantes y fáciles de llevar. Sus capas estratégicamente distribuidas aportan textura, volumen y una sensación inmediata de mayor densidad capilar. También ayuda a suavizar las facciones y aporta un aire moderno sin perder sofisticación.

5. Melena media con capas frontales: Las capas que rodean el rostro son una de las herramientas más efectivas para conseguir un efecto lifting natural. Este estilo aporta movimiento, ilumina las facciones y ayuda a equilibrar visualmente los rasgos.

Elige uno de estos cortes de cabello para estilizar el rostro. |(ESPECIAL/CANVA)

El truco viral para potenciar el efecto rejuvenecedor

Además del corte, la forma de peinar el cabello también influye en el resultado final. Un tip compartido por la creadora de contenido Cristin Tehil en TikTok recomienda dirigir el volumen hacia la parte superior y peinar los mechones frontales alejándolos del rostro. Este sencillo truco ayuda a reforzar el efecto de elevación y aporta una apariencia más fresca y favorecedora.

Según los expertos, elegir un corte con movimiento, capas y volumen estratégico puede convertirse en uno de los mejores aliados para estilizar el rostro y rejuvenecer la imagen después de los 40 años.