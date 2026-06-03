Atleta Roja de Exatlón México lanza mensaje para pelear en Ring Royale 2027

La leyenda roja de Exatlón México Ana Lago le mandó un mensaje a Poncho de Nigris para poder participar en la segunda edición de Ring Royale para el 2027. La gimnasta y referente de este reality deportivo subió una dinámica en su cuenta oficial de Instagram de preguntas y respuestas, por lo que, un usuario le cuestionó si estaba entrenando para este evento de creadores de contenido y famosos, quienes se suben al cuadrilátero, y la respuesta de Ave Fénix fue que sí quiere estar en dicho espectáculo.

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Fue a través de una foto en donde Ana Lago confirmó que sí quiere participar en el Ring Royale 2027. La pregunta fue: “¿Pelearás en Ring Royale?”, y la respuesta de la gimnasta fue la siguiente: “¿Y por qué no? Dice mi coach que casi lo dejo sin cuello, que sí pego fuerte. Mejor díganle a Poncho que me invite”.

|IG: analago95

Ana Lago y Ernesto Cázares, las dos leyendas de Exatlón México que quieren estar en Ring Royale 2027

Además de Ana Lago, quien también ya subió un video pidiendo una oportunidad para pelear en Ring Royale 2027, fue el primer campeón de Exatlón México, Ernesto Cázares quien, a través de un video en su cuenta oficial de Instagram, dijo que su mamá ya le dijo que la técnica que tiene ya se ve mejor y además le mandó un mensaje directo a Poncho de Nigris para poder medirse a un rival en este evento de boxeo que reúne a creadores de contenido y famosos.

¿Cuándo es el Ring Royale 2027?

De acuerdo con información que el mismo Poncho de Nigris ha confirmado en diversos medios, el Ring Royale 2027 ya tiene fecha para llevarse a cabo y de acuerdo con el regiomontano, la segunda edición de su evento estaría programada para el 2 de marzo de 2027, por lo que, se aleja la posibilidad de darse una función en septiembre de este 2026, tal y como se había dicho hace unos meses atrás.

Por otro lado, hasta el momento no se ha confirmado la cartelera de quiénes podrían subirse al ring a intercambiar golpes, pero algunos nombres como el de Yeri Mua, Bellakath, son los más sonados, ahora de igual manera, quienes piden unirse es Ernesto Cázares, primer campeón de Exatlón México y Ana Lago, gimnasta que hizo historia en Londres durante los Super Stars of Gymnastic el 23 de marzo de 2019.

